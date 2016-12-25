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Rus askeri uçağı düştü; Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen hayatını kaybetti!

Kızıl Ordu Korosu'nun Rus askerlere moral vermek için Suriye'ye gittiği belirtildi

25 Aralık 2016 13:12

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz üzerinde düştü. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunuyordu. 80 kişilik Kızıl Ordu Korosu'nun uçakta bulunan 64 üyesi hayatını kaybetti.

1928 yılında kurulan Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil pek çok ülkede verdiği konserlerle tanınıyordu. Kızıl Ordu Korosu'nun Rus askerlere moral vermek için Suriye'ye gittiği belirtildi

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından operaaryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.

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