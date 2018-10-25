Rus askeri tanker gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'IMAN\' adlı askeri tanker gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizin\'den bugün saat 07.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki \'IMAN\' adlı askeri tanker gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri tanker gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıma özelliğindeki askeri tanker gemisine boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.



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