T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus askeri, 2044'e kadar Ermenistan'da

Rus askeri 34 yıl daha Ermenistan'da Rusya, Ermenistan'daki askeri varlığını 2044 yılına kadar uzatıyor.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in yarın Ermenistan'a yapacağı ziyaretten önce, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan Rus medyasına konuştu.


Nalbantyan ziyaret sırasında, Rus askerinin 2044'e kadar Ermenistan'da kalmasını öngören bir anlaşma imzalanacağını belirtti.


Ülkesindeki Rus askeri varlığının devamını güvenlikleri açısından önemli olarak gören Nalbantyan, 1995 yılında 25 yıllık süre için imzalanan anlaşmanın 2044 yılına uzatılarak 49 yılına çıkarılmış olacağını belirtti.


ERMENİSTAN'IN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDECEKLER


Nalbantyan, "Rus askeri üssü, Rusya Ferderasyonu'nun çıkarlarına cevap vermenin ötesinde, Ermeni silahlı güçleriyle birlikte, Ermenistan'ın güvenliğini garanti edecektir" dedi.


Anlaşma, Ermenistan'da bulunan 3 bin kişilik Rus askeri varlığının güçlendirilmesini de öngörecek.


Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin sözcüsü Edvard Şarmazanov ise imzalanacak anlaşmanın Ermenistan'ın sınırlarının korunmasını ve Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ sorununu güç kullanarak çözme ihtimalini saf dışı edeceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24