Rus arama motorundan Atatürk jesti

T24- Rusya merkezli internet arama motoru Yandex, Türkiye pazarına hızlı girdi. Arama, e-posta, harita ve trafik servisinin yanında ücretsiz müziği de Türkiye pazarına sunanacak Yandex, Atatürk’ün portresini de Moskova’daki genel merkezine astı.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’nin Rusya, Ukrayna ve Kazakistan dışında Kiril alfabesi kullanılmayan girdikleri ilk ülke olduğunu belirten Yandex CEO’su Arkady Volozh, Türkiye’nin kendilerini uluslar arası açılım için test edecekleri ilk pazar olduğunu söyledi.



erini yürüttüklerini aktararak, şu bilgileri verdi: “Varlığımızı şimdi göstermeye başladık. Arama, e-posta, harita, trafik servislerinin ardından ücretsiz müzik servisini 26 Mart Pazartesi günü başlatıyoruz. Arşivimizdeki 2 milyon 500 bin yabancı, 170 bin Türkçe şarkıyı kullanıcılarımıza sunacağız. Web arama sonuçlarında yerli ve yabancı şarkılara yer vermeye başlayacağız. Türkiye’deki internet kullanıcıları artık aradıkları şarkıları arama sonuçları sayesinde ücretsiz olarak dinleyebilecek. İzinleri aldık. Universal ve Sony katalogları da eklenecek.”



Türkiye’de şubat ayında 1.2 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarına da değinen Volozh, “ Şehir ve bölgelere özel arama sonuçları gösterilecek. Twitter’daki konuşmalar da çıkacak.”



Türk kültürüne yakınız



Volozh, Türk kültürünü kendilerine çok yakın gördüklerini de vurgulayarak, şöyle konuştu: “35 milyon internet kullanıcınız, 4 milyardan fazla da Türkçe internet sayfası var. Arama motorunda Türk kullanıcıların bir alternatifi var. Geçen yılın eylül ayında açtığımız Türkiye’de 50 kişilik bir ekip oluşturduk. Türkiye için çalışan 100 uzmanımız var.”

Atatürk’ü ‘bulanıklaştırmadı’

Yandex’in Moskova’daki genel merkezine Atatürk’ün resmi de girdi. Atatürk’ün fotoğrafı, Yandex’in CEO’su Arkady Volozh’nin “Kesinlikle bulanıklaştırılmayacak (don’t blur it)” talimatıyla genel merkezdeki yerini aldı. İstanbul ve Ankara’daki panoramik harita uygulamaları için sokaklarda çekim yapan Yandex kişilerin gizliliğini korumak için geliştirdiği özel bir yazılıma takılan Atatürk heykellerinin bulanıklaştırılmaması için CEO tarafından talimat verildi. Yandex’in geliştirdiği yazılım, yüzleri tanıyıp, otomatik olarak mozaikliyor. Mozaiklemeye Atatürk heykellerinin de takılması üzerine Türkiye’den gelen şikayetler Yandex’i harekete geçirdi. Rus çalışanın ailesinden kalan Atatürk fotoğrafı, Moskova’daki merkeze asıldı.

Yasalara uygun hareket ediyoruz

ARKADY Volozh, bir soru üzerine de Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaşanan panaromik harita konusunda Türkiye’deki yasalara uygun hareket ettiklerini kaydetti. Volozh, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul ve Ankara’nın sokak görünümlü haritaları yasal izinler alınarak oluşturuldu. MİT, bu konuda yasal sistemin değiştirilmesini istiyor. Eğer bir değişiklik olursa, buna göre hareket ederiz. Biz faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerdeki yasalara saygılıyız. Türkiye’deki resmi süreçlere göre çalışıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yasayı ihlalimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Sonuçta Türkiye’de herkes sokakta dolaşıp, bu fotoğrafları çekebilir. Biz de bunu yaptık. Duvarların arkasına geçmedik.”

7.8 milyar dolar piyasa değeri var

YANDEX’in Avrupa’nın en büyük internet şirketi olduğunu vurgulayan Volozh, şu bilgileri verdi:

Dokuz ülkedeki 15 ofisimizde 3 bin 500 çalışanımız var.

ABD’de Nasdaq Endeksi’nde işlem görüyoruz. Piyasa değerimiz 7.8 milyar dolar.

Google’dan bir yıl önce 1997’de kurulduk.

Rusya’da yüzde 60’lık pazar payımız var. Rusya’daki kullanıcıların yüzde 46’sının internetteki ana sayfasıyız.

Geçen yıl mayıs ayında uluslararası hizmet vermeye de başladık.

2011’de gelirimiz yüzde 60 artışla

622 milyon dolara çıktı.

Bu yıl en az yüzde 40 büyüyerek, 1 milyar dolarlık ciroyu aşacağız.

Türkiye kiril alfabesi kullanmayan ilk pazarımız.