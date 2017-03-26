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Dünya

Rus anamuhalefet lideri gözaltına alındı

Aleksei Navalni, yolsuzlukları protesto gösterisinde gözaltına alındı

26 Mart 2017 20:16

Rusya'da anamuhalefet lideri Aleksei Navalni, kendi çağrısıyla düzenlenen yolsuzlukları protesto gösterisinde gözaltına alındı.

Navalni'nin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Ülke genelindeki protestolara binlerce kişi katıldı. Bunun, Rusya'da son yıllarda görülen en büyük protesto dalgası olduğu belirtiliyor.

Navalni, Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl bir davada suçlu bulunan Navalni, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

Putin'e istifa çağrısı

Başkent Moskova'daki gösteri için çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Navalni alana gelişinde gözaltına alındı.

Navalni, gözaltında attığı Twitter mesajında protestoculara eylemlerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri, "Çocuklar, ben iyiyim. Beni dışarı çıkarmak için uğraşmayın. Tverskaya'da (Moskova'da ana cadde) yürümeye devam edin. Günün konusu yolsuzlukla savaş" dedi.

Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atıldı.

İzinsiz yapılan gösteride ayrıca hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Başbakan Dimitri Medvedev'in de istifası istendi.

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