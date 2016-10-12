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BBC Türkçe

Rus ambargosu kısmen kalktı, hal esnafı ne düşünüyor?

İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hali esnafına, Moskova'nın kararı ile ilgili düşüncelerini sorduk

12 Ekim 2016 20:57

Rusya, 24 Kasım'da bir askeri uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından yürürlüğe soktuğu tarım ürünleri ambargosunu kısmen kaldırdı.

Moskova, bazı sebze ve meyvelerin ithalinin önünü yeniden açtı.

Rus haber ajansı Sputnik'e göre; hükümet portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve eriği Türkiye'den alınması yasak olan gıda ürünleri listesinden çıkardı.

Türkiye'den alımı hâlâ yasak olan ürünler ise üzüm, elma, armut, çilek, domates, soğan, karnabahar, brokoli, salatalık, tavuk, hindi, tuz ve karanfil.

İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hali esnafı, ambargonun kısmen kaldırılmasını sevinçle karşıladı.

 

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