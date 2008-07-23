Rus aktris, Tüzmen'in sevgilisi miydi?

MOSKOVA - Rusya’da TV dizilerinde aldığı rollerle son yıllarda üne kavuşan aktris - manken Elena Korikova’nın bir zamanlar Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile yakın ilişkisi olduğu iddia edildi.



TV dizilerinin yıldızı Korikova’nın birkaç ay içinde adı saklı tutulan Rus milyarderiyle evlilik hazırlıkları yaptığını duyuran önceki günkü Trud Gazetesi, güzel aktrisin son yıllarda adının karıştığı gönül ilişkilerini sıralarken Bakan Tüzmen’e de değindi.



Korikova’nın evlilik tarihi ile ilgili olarak gazeteye konuşan yardımcısı, "Korikova, çoktandır iyi bir evlilik yapmak istiyordu. Ancak istediği kişiyi bir türlü bulamadı. Zamanında yazar Dmirtiy Lipsker ile beraberliği oldu. Sonra klip yapımcısı Maksim Osadçim ile buluştu. Bu ilişki de yürümeyince tenisçi Marat Safin ile de bir süre beraberliği denedi. Yabancı arkadaşları arasında ise Türkiye’nin dış ticaretten sorumlu bakanı Kürşad Tüzmen vardı" dedi.



Kürşad Tüzmen ile Rus TV yıldızı Elena Korikova’nın dört yıl önce Türk markalarını güçlendirmek için Turquality Projesi çerçevesinde Moskova’da yapılan etkinlikte tanıştıkları hatırlatıldı.