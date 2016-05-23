Rus ajansından bin 700 seyahat şirketine Türkiye denetimi

Rus tüketici hakları denetim ajansı Rospotrebnadzor, Türkiye için tatil turu satışı yapıp yapmadıklarının belirlenmesine yönelik Rusya'daki seyahat şirketlerine son altı ayda bin 700 kez ani denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Aralık 2015'ten Mayıs 2016'ya kadar Rospotrebnadzor, Rusya genelinde bin 700'den fazla planlanmamış denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında idari dava açılmasını gerektiren 160 vaka ve 240 idari suç tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in haberine göre, ayrıca Rospotrebnadzor, Türkiye'ye internet üzerinden tur satışı yapılıp yapılmadığını da denetlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Türk F-16 jetlerinin Kasım 2015'te Suriye'de bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Rusya, Türkiye'ye bir dizi yaptırım getirmişti. Bu yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tur şirketlerinin Türkiye turu satışı yapması yasaklanmıştı.