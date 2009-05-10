Rus ajanların silahları PKK’da çıkmış

Novaya Gazeta, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB’ye ait 26 adet AKS-74 otomatik silahın Türk güvenlik güçlerince PKK militanlarından ele geçirildiğini yazdı.



Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, araştırma sonucu silahların Çeçen savaşları sırasında bölgeye giden Rus ajanlar tarafından kaybedildiği anlaşıldı.



Rusya’da yönetime muhalif "Novaya Gazeta" tarafından dün manşetten yayınlanan haberde Rusya Güvenlik Servisi FSB birimlerine ait 26 adet Kalaşnikof marka otomatik silahın Türkiye’deki operasyonlar sırasında PKK’nın elinde bulunduğunu yazdı.



"Ülkede gezen silahlar" başlıklı haberde günümüzde sadece Rusya’da 170 bin civarında kayıt dışı tabanca ve otomatik silahın dolaştığı tespitini yapan gazete, 1951 yılından günümüze ordu, polis ve güvenlik servisi tarafından yitirilerek el değiştiren silah sayısının Avrupa’daki üç orta ölçekli ülkenin ordusunu silahlandırabilecek boyutta olduğu vurgulandı.



Numaralar incelendi



Rusya dışına kaçak olarak çıkan kayıt dışı silahlar hakkında PKK olayına ayrı bir bölüm ayıran "Novaya Gazeta", "Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB 4. Daire verilerine göre Türkiye’de yapılan operasyonlar sırasında Türk güvenlik güçleri, PKK militanlarından 26 adet Kalaşnikof AKS-74 model otomatik silah ele geçirmiş. Kalaşnikofların seri numaraları Rusya’ya gönderilip araştırma yapılınca, bu silahların Çeçen savaşları sırasında Kafkaslar bölgesine göreve gönderilen 96 güvenlik servisi elemanı tarafından şu veya bu şekilde zayi edilen silahların numaralarıyla çakışmış. Silahların Çeçenistan’dan Türkiye’nin doğusuna nasıl geçtiği ise sır kalıyor" satırları dikkat çekiyor.

