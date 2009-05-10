T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus ajanların silahları PKK’da çıkmış

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerde Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB’ye ait 26 adet AKS-74 otomatik silah ele geçirdi.

10 Mayıs 2009 03:00

Novaya Gazeta, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB’ye ait 26 adet AKS-74 otomatik silahın Türk güvenlik güçlerince PKK militanlarından ele geçirildiğini yazdı.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, araştırma sonucu silahların Çeçen savaşları sırasında bölgeye giden Rus ajanlar tarafından kaybedildiği anlaşıldı.

Rusya’da yönetime muhalif "Novaya Gazeta" tarafından dün manşetten yayınlanan haberde Rusya Güvenlik Servisi FSB birimlerine ait 26 adet Kalaşnikof marka otomatik silahın Türkiye’deki operasyonlar sırasında PKK’nın elinde bulunduğunu yazdı.

"Ülkede gezen silahlar" başlıklı haberde günümüzde sadece Rusya’da 170 bin civarında kayıt dışı tabanca ve otomatik silahın dolaştığı tespitini yapan gazete, 1951 yılından günümüze ordu, polis ve güvenlik servisi tarafından yitirilerek el değiştiren silah sayısının Avrupa’daki üç orta ölçekli ülkenin ordusunu silahlandırabilecek boyutta olduğu vurgulandı.

Numaralar incelendi

Rusya dışına kaçak olarak çıkan kayıt dışı silahlar hakkında PKK olayına ayrı bir bölüm ayıran "Novaya Gazeta", "Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB 4. Daire verilerine göre Türkiye’de yapılan operasyonlar sırasında Türk güvenlik güçleri, PKK militanlarından 26 adet Kalaşnikof AKS-74 model otomatik silah ele geçirmiş. Kalaşnikofların seri numaraları Rusya’ya gönderilip araştırma yapılınca, bu silahların Çeçen savaşları sırasında Kafkaslar bölgesine göreve gönderilen 96 güvenlik servisi elemanı tarafından şu veya bu şekilde zayi edilen silahların numaralarıyla çakışmış. Silahların Çeçenistan’dan Türkiye’nin doğusuna nasıl geçtiği ise sır kalıyor" satırları dikkat çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24