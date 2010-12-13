-RUS AJAN, PETROL ŞİRKETİNE DANIŞMAN OLDU MOSKOVA (A.A) - 13.12.2010 - ABD'den temmuz ayında sınır dışı edilen 12 Rus ajandan biri olan Andrey Bezrukov'un, devlete ait Rosneft petrol şirketine danışman olarak atandığı bildirildi. Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ın, adı açıklanmayan Kremlin kaynaklarına dayandırılan haberinde, Bezrukov'un, Rosneft Başkanı Eduard Hudaynatov'un uluslararası projelerden sorumlu danışmanı olarak atandığı kaydedildi Rosneft şirketinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'den sınır dışı edilen 12 Rus ajanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu ajanları "parlak bir geleceğin beklediğini" söylemişti. Dünya kamuoyunda "kızıl ajan" olarak bilinen ajan Anna Chapman, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Fondservisbank'ta danışman olarak çalışmaya başlamıştı. Uzmanlar, ABD'de yakalanan ajanlara bu kadar açık bir şekilde ilgi gösterilmesinin ve bunun medyaya sık sık yansımasının en önemli nedeninin, bu görevlerde aktif çalışmaya devam eden ajanlara, "Başınıza bir şey gelirse Rusya sizi mağdur etmeyecek" güvencesini vermek olduğunu ifade ediyorlar.