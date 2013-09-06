'Rus-ABD ilişkilerine ikinci reset gerekli'

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ve CIA çalışanı Edward Snowden nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkilerinin ikinci bir 'yeniden başlatma' (reset) politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkileri Suriye ve Moskova'nın CIA eski çalışanı Edward Snowden'e sığınma hakkı vermesi nedeniyle de gerilmiş durumda.

Konuyla ilgili Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan bir açıklama geldi.

Peskov, ABD-Rusya ilişkilerinin ikinci kez "yeniden başlatılmaya" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Russia Today televizyonuna açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en kötü seviyesinde olduğunu ifade ederken, "İkinci bir 'yeniden başlatma' (reset) politikasına ihtiyaç var" dedi.

İki ülke ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Peskov, 2009'da iki ülke lideri arasında varılan ve karşılıklı ilişkilerin 'yeniden başlatılması'nı öngören anlaşmanın istenilen sonucu vermediğini söyledi.

"Yeni bir sayfa açmadan önce, kesinlikle bu tür bir 'yeniden başlatma' politikası üzerinde düşünmeliyiz" diyen Peskov, Moskova'nın, ABD ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Londra'da 2009'da düzenlenen G20 zirvesinde, ABD Başkanı Barack Obama ile dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, ikili ilişkileri "yeniden başlatmaya" karar verdiklerini açıklamışlardı.

İki ülke, söz konusu anlaşmanın ardından nükleer silahların azaltılması konusunda görüş birliğine varmasına rağmen, Arap Baharı başta olmak üzere, Suriye konusunda ciddi görüş ayrılığına düştü.

Son olarak Rusya'nın Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) izleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden'a sığınma vermesi üzerine, Obama G20 zirvesi için geldiği Rusya'da önceden planlanan Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.