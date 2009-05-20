Rus-AB zirvesi, ülkenin 'uzakdoğusu'nda

Yer seçiminin son derece ironik olduğu Rusya-AB zirvesi yarın başlayacak. Turkrus.com sitesinin haberine göre Avrupa’nın temsilcileri, Rusya’nın Avrupa’ya en uzak köşesinde, Çin sınırına 30 kilometre, Moskova’ya yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıkta, başkentten 8 saat uçuş mesafesindeki Habarovsk şehrinde ağırlanacak. Gündemde “enerji” 1 numaralı madde.



Habarovsk, 580 bini bulan nüfusuyla Rusya “uzakdoğusu”nun büyük şehirlerinden biri. Rusya, son yıllarda bu tür önemli zirveleri Moskova dışındaki şehirlerde yaparak, bu şehirlerin kalkınmasına ivme kazandırmak ve vitrine çıkarmak amacı güdüyor.



Tarafların yüksek beklentilerinin olmadığı Habarovsk zirvesi, Avrupalı delegasyonun yaklaşık 10 saat uçarak ulaşabilecekleri ve muhtemelen Brüksel ile olan 10 saatlik zaman farkından ötürü “jet lag” (uzun uçak yolculuklarının, zaman farkından ötürü yarattığı uykusuzluk hali) yaşayabilecekleri uzak bir nokta olarak göze batıyor. Rusya bu yer seçimiyle “dünyanın en büyük coğrafyasına sahip ülkesi” olduğunu da hatırlatıyor.



Zirvenin gündemine gelince: Başkan Medvedev konukları ile özellikle “enerji” konularını tartışacak ve Güney Akım gaz bru hattı projesi için de destek isteyecek. 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak zirvede Medvedev, Avrupa’ya önerdiği yeni enerji güvenliği paktını da anlatacak.



Rusya 1991’de imzaladığı ama hala parlamentosunda onaylamadığı Avrupa Güvenlik Paktı’nın AB’nin Rusya’dan enerji monopollerinin kaldırılmasını talep etme hakkı vermesinden korkuyor ve yeni bir metin öneriyor. 2000’den beri süren görüşmelere hala bir metin anlaşması sağlanabilmiş değil.



Zirvede Rus tarafından Medvedev var, AB’yi Dönem Başkanı Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Claus, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana temsil edecek.