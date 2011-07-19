-RUPERT MURDOCH'A SALDIRI TEŞEBBÜSÜ LONDRA (A.A) - 19.07.2011 - Medya patronu Rupert Murdoch ve oğlu James Murdoch İngiliz Parlamentosunun Medya, Kültür ve Spor Komisyonunda ifade verirken, bir kişinin Rupert Murdoch'a saldırı teşebbüsü kargaşaya neden oldu. James Murdoch konuşurken, bir kişinin babası Rupert Murdoch'a yöneldiği görüldü. İngiliz basını, olayın ardından protestocunun salondan çıkarıldığını ve tutuklandığını bildirdi. Tutuklanan kişinin televizyon kameralarına yansıyan görüntüsünde, yüzünde ve üzerinde beyaz köpük olduğu görüldü. Komisyon toplantısına bir süre ara verildikten sonra devam ediliyor.