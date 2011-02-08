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Dünya

RUMSFELD'DEN ŞOK İDDİA WASHINGTON (A.A)

08 Şubat 2011 22:19

-RUMSFELD'DEN ŞOK İDDİA WASHINGTON (A.A) - 08.02.2011 - ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Irak'ın ABD tarafından devrilen ve Duceyl davasındaki kararla asılarak idam edilen devlet başkanı Saddam Hüseyin'in kendi kızlarıyla dönemin ABD Başkanı George Bush'un kızlarını tehdit ettiğini ileri sürdü. Görevinden ayrıldıktan 4 yıl sonra ilk kez ABC televizyon kanalına mülakat veren Rumsfeld, eski Irak Devlet Başkanının kendi kızlarıyla Bush'un kızlarını öldürene 60 milyon dolar vaat ettiğini söyledi ABC'nin ''Good Morning America'' programındaki mülakatında Rumsfeld, ''Endişeliydim. Başkan ve ailesi gizli servisin korumasından faydalanıyordu, benim ailemse hayır'' ifadesini kullandı. 2003'te bir ulusal güvenlik toplantısında kızlarına yönelik komployu öğrendiği anı ''bu biraz tuhaf bir andı'' diyerek anlatan Rumsfeld, Bush'un kendisine bu tehdidi hafife almaması gerektiğini, çünkü Amerikan kuvvetlerinin Saddam'ın 2 oğlu ile torununu Temmuz 2003'te öldürdüğünü söylediğini anlattı. Bush'un bu sözleri üzerine, ''teşekkürler' türünden bir yanıt verdiğini ve Bush'un gözlerinin içine bakarak, ''Bunu ciddiye alsanız iyi edersiniz'' dediğini belirten Rumsfeld, ''Ve tabi elbette bunu ciddiye aldım. Ama bir o kadar da gerçekçiydim, buna karşılık yapacak pek fazla birşey yoktu'' diye konuştu. Rumsfeld, Nixon'dan oğul Bush'a uzanan uzun siyasi yaşamının izlerini çizdiği, programa ''Known and Unknown'' (Bilinen ve bilinmeyen) adlı kitabının tanıtımını yapmak üzere bu programa katıldı.

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