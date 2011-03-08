-RUMSFELD "ŞOKE EDİCİ" VİDEOYU YAYIMLANDI WASHINGTON (A.A) - 08.03.2011 - Eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, internet sitesinde, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hediye ettiği videoyu yayımladı. Rumsfeld, "raftan çıkardığı" videonun Saddam Hüseyin tarafından, eski ABD Başkanı Ronald Reagen döneminde Ortadoğu temsilcisi olarak 1983'te Bağdat'ta yaptığı gizli görevden sonra hediye edildiğini belirtti. Eski Savunma Bakanı, hediyelerin bazen şaşırtıcı olduğunu, ancak bunun şoke ettiğini belirterek, düşük kaliteli bu siyah beyaz, 3 dakikalık kasette eski Suriye devlet başkanı Hafız Esad'ın alkışları eşliğinde Suriyeli kadın askerlerin dişleriyle yılanların boynunu kopardığının ve bazı askerlerin köpek yavrularını bıçakladığının görüldüğünü ifade etti. "Saddam'ın mesajı açık: Suriye rejimi barbardı" ifadesini kullanan Rumsfeld, internet sitesinde, görüntülerin şiddet içerdiğine ilişkin uyarıda da bulundu. Rumsfeld'in ofisi, Twitter hesabında, görüntülerin ilk kez yayımlandığını duyurdu.