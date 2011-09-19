-Rumların yaptığı tahrik ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de petrol aramaya ilişkin takvimini yürütmesi durumunda Türkiye'nin de KKTC ile imzalayacağı kıta sahanlığı anlaşmasının hazır olduğunu, TPAO'nun aramalara gelecek hafta başlayabileceğini ve sismik arama gemisine donanmanın da refakat edebileceğini söyledi. Bakan Yıldız, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerini kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına başlayacağını açıklamasının hatırlatılması üzerine Yıldız, Rumların bu hareketinin uluslararası hukuka aykırı ve siyasi bir provokasyon olduğunu belirterek, bu çalışmaların daha çok Rum yönetiminin statüsünü pekiştirmeye yönelik olduğunu kaydetti. Bakan Yıldız, "Bu bir tahriktir, bu bir provokasyondur. Bizlerin duruşunun ne olacağını hep beraber göreceğiz" diyerek, Rumların daha önce açkladıkları takvimi yürütmeleri durumunda Türkiye ile KKTC'nin kıta sahanlığı anlaşması imzalayacağını belirtti. Bu anlaşmanın metninin hazır durumda olduğunu ve gelişmelere paralel şekilde imzalanacağını ifade eden Yıldız, bu çerçevede TPAO'nun Akdeniz'deki çalışmalarına gelecek hafta bile başlayabileceğini söyledi. Yıldız, Türkiye'nin sismik arama gemilerine, Türk donanmasının da eşlik edebileceğini belirterek aramaların kıta sahanlığı anlaşması ile beraber KKTC'nin elinde hangi sahalar varsa o sahalarda yapılacağına da dikkat çekti.