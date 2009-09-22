Rumların, Türkiye aleyhine açtıkları davaya ret!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı 18 Rum vatandaşının Türkiye aleyhine açtığı mülkiyet davasında ihlal kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mülkiyet hakkıyla ilgili 1. protokolünün, 1. maddesini ihlal edildiği görüşüne varan AİHM, bu maddede oluşan ihlal ile ilgili maddi tazminat kararını ileri bir tarihte vereceğini açıkladı.

AİHM, davaların bir bölümünde, AİHS'nin “aile ve özel yaşama saygı ile ilgili 8. maddesinin ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesinin de ihlal edildiğine” hükmetti. AİHM'e şikayet başvurusunda bulananlar, 1974 yılında yapılan barış harekatının ardından, bir daha evlerine geri dönememelerini gerekçe göstererek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğunu ileri sürmüşlerdi.



AİHM'e, gelen söz konusu başvurular 1990 ve 1999 yılları arasında yapılmıştı. AİHM, geçen yıllarda aldığı bir kararda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminden mülkiyet iddiaları ile ilgili Türkiye aleyhine açılacak davalarda, KKTC'de kurulan taşınmaz mal tanzim komisyonunun muhatap alınması görüşünü benimsemişti. Strasbourg'daki diplomatik kaynaklar, bugünkü davaların, AİHM tarafından incelenmeye alınmasının, tanzim komisyonu kurulmadan önce karara bağladığına dikkati çekerek, Rumların daha sonraki mülkiyet davalarının tanzim komisyonuna yönlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor.