-RUMLARIN NOTU DÜŞTÜ, JAPONYA MERCEK ALTINDA PARİS (A.A) - 31.05.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ''AA-'' olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu üç kademe düşürerek ''A-'' ye çekti, uzun vadeli kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluşun ülke notları grubu direktörü Chris Pryce yaptığı açıklamada, not indiriminin, Yunanistan'daki krizin ağırlığını ve bunun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankacılık sistemi ve kamu finansmanı için yarattığı riskleri yansıttığını vurguladı. Fitch, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankalarındaki aktiflerin yaklaşık üçte birinin Yunanistan'daki herhangi bir krizden etkilenmeye elverişli olduğuna dikkat çekti. Bunların 14 milyar avrosunun Yunanistan devlet tahvili, 5 milyar avrosunun ise Yunanistan bankaları tarafından piyasaya sürülen tahvillerden oluştuğu belirtiliyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, küçük bir ülke olmasına karşın gereğinden fazla büyüyen bir bankacılık sistemi bulunuyor. Bankacılık aktiflerinin, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık dokuz katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Fitch, bankacılık sistemini kurtarma maliyetinin GSYH'nin yüzde 25'i düzeyinde olabileceğine işaret ederek, ülkenin kredi notunun orta vadede tekrar düşürülebileceği uyarısında bulundu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin borcunun GSYH'ye oranının yüzde 61 olduğu ifade ediliyor. -JAPONYA Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ise Japonya'nın uzun vadeli kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı. Moody's, yaptığı açıklamada, dünyanın üç numaralı ekonomisi Japonya'nın ekonomisinin büyüme hızını kaybetmesi ve büyük kamu borcunun yarattığı kaygı nedeniyle ''Aa2'' olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi. Hükümetin artan borç yükünün üstesinden gelmede etkin bir stratejisi bulunmadığına işaret eden Moody's, hızı düşen ekonomik büyüme tahminlerine karşılık zayıf bir politikanın, hükümetin bütçe açığı hedefine ulaşmasını daha fazla güçleştireceğini kaydetti. Japonya'nın uzun vadeli kredi notuyla ilgili üç ay içinde karar vereceğini belirten Moody's, şubat ayında ülkenin ''Aa2'' olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu ''negatif'' izlemeye almıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de geçen hafta, Japonya'nın ''AA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, ancak not görünümünü ''durağan''dan ''negatif''e çekmişti. Kuruluştan yapılan açıklamada, 11 Mart'ta meydana gelen deprem, tsunami ve nükleer felaketin Japonya'nın kamu finansmanının üzerindeki olası etkisine dikkat çekilerek, ülkenin kamu borcunun artmasının beklendiği ifade edilmişti. Deprem ve tsunami felaketinin üretim ve ihracatını olumsuz etkilediği Japonya ekonomisi bu yılın Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyreğinde yüzde 0,9, yıllık bazda da yüzde 3,7 küçülmüştü. Böylece, Japonya ekonomisi iki çeyrek üstü üste daralarak resesyona girmişti.