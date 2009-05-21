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Dünya

Rumlar'ın Kıbrıs'taki ölüm kampı

İngilizler arşivlerini açtı… Kıbrıs harekatının 35 yıllık sırları ortaya çıktı!

21 Mayıs 2009 03:00

İngilizler arşivlerini açtı… Kıbrıs harekatının 35 yıllık sırları ortaya çıktı!

 
İngilizler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına ilişkin yeni görüntüleri de içeren arşivlerini açtı ve o arşivlerden savaşın çok çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı.

Kanal D Haber'in yayınlandığı görüntüler 35 yıllık esrar perdesini aralıyor.

Temmuz 1974'te İngiliz televizyonları tarafından kaydedilen görüntülerin bir bölümünde Türk paraşütçülerinin inişi sırasında anons yapan, İngiliz ITN televizyonu muhabiri Michael Nicholson... Kameramanı ile birlikte, arabaları bozulduğu için oradalar. Ama, tarihe tanıklık ediyorlar.

BBC ve ITN kanallarının da İngiltere’de kullandığı ve bunca zaman neden saklandığı sorusuna halen cevap bulamayan bu çarpıcı görüntüler, Türklerin kamplarda nmasıl sefalet içinde tutulduğunu gösteriyor...

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