Rumların imdadına Rusya yetişti

T24

Kıbrıs Rum kesimi hükümeti, Maliye Bakanlığı'nın yüzde 4.5 faiz oranıyla Rusya'dan 2.5 milyar euro kredi almasına onay verdi. Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu, Rusya'nın söz konusu krediyi Ocak 2012'den itibaren serbest bırakacağını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev'in baskısı sonrasında istifa eden Rusya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Aleksey Kudrin, Rum kesimine 5 yıl geri ödemeli 2.5 milyar euro kredi vermeyi planladıklarını açıklamıştı.Rusya Ekonomik Politikalar Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Aleksey Vedyov da, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs Rum kesimine kredi vermediğini belirtmişti.