Rumlar'ın Akdeniz'de bulduğu doğalgaz 300 milyar metreküp

T24 - Kıbrıs Rum kesiminin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan ve “Afrodit” ismi verilen 12. Parsel'de arama sondajlarını yürüten Noble Energy Şirketi uzmanlarının, doğalgaz içeriğini, ön hazırlık göstergelerine göre 300 milyar metreküp olarak hesapladığı belirtildi.





Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Noble Energy uzmanlarının, yatağın kabuğundan çok kısa bir mesafede, sondaj kuyusunda yapılan ölçümler temelinde sondan bir önceki tahminleri, doğalgazın 10 trilyon ayak küp olduğu şeklinde.



Yeni ölçümlerin, ileriki günlerde devam edeceğini yazan gazete, sondaj tamamlanınca, gelecek hafta ek ölçümlerin yapılacağını belirtti.



Gazete, “12. Parsel”de arama sondajlarını yürüten Noble Şirketi'ne ait “Homeros” platformunun çalışmalarını 16 Kasım tarihinde tamamlayacağını, 18 Kasım'da platformun 12. Parsel'e demirledikten iki ay sonra da İsrail'e doğru taşınmaya başlanacağını yazdı.

Uzmanlar konseyi kuruyor



Bu arada, Kıbrıs Rum yönetimi, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki parsellerdeki hidrokarbonun ticareti, işlenmesi, çıkarılması ve araştırılması konusunda strateji şekillendirmesi için “Uzmanlar Konseyi veya Komitesi” kuruyor. Bu yöndeki öneri önümüzdeki günlerde Rum Bakanlar Kurulu'na sunulacak.



Uzmanlar Konseyi veya Komitesinin, beş akil adamdan oluşacağı, bunun; danışmanlık rolüne sahip olacağı ve muhtemel sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşası, doğalgazın karaya borularla taşınması, çalışmaların finansmanı için kurumsal yapının oluşturulmasını kapsayan geniş yelpazedeki konulara ilişkin öneriler, incelemeler ve bilimsel bilgiler sunacağı belirtildi.



Rum Politis gazetesine göre, söz konusu gruba bir İngiliz de dahil olacak. Bu kişinin, hidrokarbondan yararlanma ve bunun ticaretine ilişkin alt yapıların planlanmasında tecrübe sahibi olduğu, ayrıca dünyanın ileri gelen danışmanlık kuruluşu “M.W.Kellogs Limited” de görev yaptığı aktarıldı.

"İkinci tur izinler yakında"



Öte yandan Rum yönetimi İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, hükümetinin, ileriki haftalar içerisinde, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki diğer parsellere yönelik ikinci tur izinleri açıklayacağını söyledi.



Silikiotis dün, Rum Bilim Adamları ve Teknisyenler Odası yetkililerini kabul ederek, enerji ve doğalgaz konusunda bilgilendirdi.



Silikiotis, ikinci tur izinlere yönelik olarak ayrıca belgelerin ve önerilerin hazırlanması için ön çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Rum hükümetine, doğalgaz konularında danışmanlık yapacak olan uzmanlar grubunun da yakında açıklanacağını belirten Silikiotis, uzmanlardan söz ederken, bu konularda bilimsel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden bahsettiğini belirtti.



Kıbrıs Rum yönetimi tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki denizi 12 ayrı parsele ayırmıştı.