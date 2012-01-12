-Rumlar'ın AB Dönem Başkanlığı'nda Türkiye'nin tutumu net ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Avrupa güvenlik ve savunma kimliği çerçevesinde Türkiye'nin katkı verdiği herhangi bir birlikte veya unsurda bir komuta değişikliğinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "Rum kesimi dönem başkanlığı tarafından eğer başka şeyler gündeme getirilmeye çalışılırsa bunlar tek tek ayrıca değerlendirilecektir" dedi. Sözcü Ünal, basını bilgilendirme toplantısında Rum kesiminin AB'nin savunma ve güvenlik dönem başkanlığını da üstlendiği hatırlatılarak, Türkiye'nin Kosova ve Bosna'daki mevcudiyeti ile ilgili bir değişikliğin olup olmayacağının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Öncelikli olarak düzeltme yapmak lazım, Danimarka Avrupa güvenlik ve savunma kimliği için çalışmanın bir kısmından kendini soyutlamış durumda. Bu çerçevede dönem başkanlığını devraldığında bazı konuları devralmayacağını AB Komisyonu'na bildirdi ve bu AB'nin yerleşik kuralları çerçevesinde bir sonraki dönem başkanına soruldu, onlar da bu konuları yürütebileceklerini açıklamışlar. Ancak burada şunu demek gerekiyor; Avrupa güvenlik ve savunma kimliği çerçevesinde zaten Türkiye'nin tutumu net. Burada katkı verdiğimiz herhangi bir birlikte veya unsurda zaten bir komuta değişikliği söz konusu değil. Rum kesiminin devralacağı herhangi bir komutanlık söz konusu değil. Bizim katkı verdiğimiz misyonlardaki komutanlar zaten belli, onlar da başka AB ülkelerinden. Bu katkılarımızda şu aşamada değişiklik yapmamızı gerektirecek bir hususu henüz görmedik." Ünal, Türkiye AB üyesi olmadığı için AB Savunma Bakanları çerçevesindeki toplantılara zaten katılamayacağını da söyleyerek, eğer Rum kesimi AGSP'ye katkı veren ülkeler için kendi dönem başkanlıkları altında bir toplantı daveti yapacak olursa, bu konudaki tutumlarının bilindiğini, böyle bir toplantıya katılmayacaklarını belirtti. Sözcü Ünal, "Türkiye ve Türkiye gibi AGSP'ye katkı veren ülkelerin muhatabı Sekreterya'dır yani AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Komiseri Catherine Ashton'dır. Bizim resmi muhatabımız Sekreterya ile Sekreterya'nın başı konumundaki Sayın Ashton ve bundan sonra da öyle olacak. Bunun dışında Rum kesimi dönem başkanlığı tarafından eğer başka şeyler gündeme getirilmeye çalışılırsa bunlar tek tek ayrıca değerlendirilecektir. Ama bize yönelik bir davet olsa bu toplantıya katılmayacağımız tabidir, bu yeni birşey değil" diye konuştu.