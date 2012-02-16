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Dünya

Rumlar'dan Yunanistan'a et, süt ve peynir yardımı!

Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizin etkileri günden güne artarken Rumlar'dan gelen gıda yardımı krizin boyutlarını bir kez daha su yüzüne çıkardı...

16 Şubat 2012 19:31

 

T24 - Ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Yunan halkına, Kıbrıs Rum kesiminden yardım gitmeye başladı. 
 
Rum kesiminde bulunan bazı belediyeler, muhtaç kişilere gıda yardımı yapmaya başladı. Aradip Belediyesi Atina'ya 800 kilo et, süt ve peynir gönderdi. Rum kesimi orta öğretimdeki öğretmenler sendikası (OELMEK), öğrenciler için bir aylık maaşlarından 10 Euro kesinti kararı aldı. 
 
Rum Eğitim Bakanlığı da genelge yayımlayarak, devlet ve özel okullara, Yunanistan için düzenlenen yardım kampanyasına katkı çağrısı yaptı. 
 
 

Kriz intihara sürüklüyor 

 
 
Yunanistan kemeri sıktıkça sıkıyor. Aralarında devlet kurumlarının da bulunduğu birçok işyerinin kepenk indirmesiyle birlikte, binlerce kişi işsiz kalacak. Gelecek endişesinin çaresizliğe dönüştüğü ülkede, başkent Atina'da bir kişi daha intiharın eşiğine geldi.
 
 
Hükümete sesini duyurmak için eşiyle birlikte çalıştığı binanın balkonuna çıkan çiftin ikna edilmesi zor oldu. Eşiyle birlikte atlamak isteyen kadının, bakmakla yükümlü olduğu engelli bir çocuğunun olduğu öğrenildi. 
 
 

İşsizlik yüzde 20 seviyesinde 

 
 
İşsizlik oranının yüzde 20 seviyesine yükseldiği ülkede, bu durum intihar oranlarının artmasına da neden oldu. Yunanistan'da, 2009'da 158 kişi intihar ederken, bu rakam geçen yıl 200'e ulaştı. İntihar yardım hattını arayanların sayısı ise geçen yıla göre iki kat artarak 5 bini aştı. 
 
 
 

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