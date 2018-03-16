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Rumlar'dan tepki çeken yaklaşım: KKTC'de doğanlara vatandaşlık yok

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Yönetimi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evlenen Türkiye uyruklulara veya çocuklarına vatandaşlık vermemesi ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı

16 Mart 2018 14:12

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Yönetimi\'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) evlenen Türkiye uyruklulara veya çocuklarına vatandaşlık vermemesi ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Rum yönetiminin, vatandaşlık için Türkiye\'de veya tanınan bir ülkede evlilik şartına ek olarak, \'çocukların da KKTC\'de değil, Türkiye\'de doğması\' şartı koştuğu öğrenildi. Buna göre, KKTC\'de doğan çocuklar \'Kıbrıs Cumhuriyeti\', yani AB vatandaşlığı alamıyor ama Türkiye\'de veya tanınan bir ülkede doğan çocuklar vatandaşlıklarını rahatlıkla alıyor. Rum yönetimi, \'KKTC\'yi işgal altında olan bir devlet\' olarak kabul ediyor. Bu nedenle KKTC\'de yapılan tüm işlemler geçersiz sayılıyor. Rumların, vatandaşlık konusunda çıkardığı sorunu gündeme getiren ve binlerce mağdur konusunda adımlar atan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Şener Elcil, \"Yapılan mantıkla uymuyor\" dedi.
7 BİN KİŞİ MAĞDUR DURUMDA
Türkiye\'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi, ancak doğmayanlara engel olunmasıyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na konuşan Elcil, Rumların vatandaşlık vermemesinde yasal bir dayanağın olmadığına dikkat çekti. Şener Elcil, \"Politik bir sorun bu. Kolay olmayacak ama vatandaşlarımızın haklarını alana kadar mücadele edeceğiz\" dedi. Şuana kadar 2 bin 100 kişinin kendilerine dosya verdiğini anlatan Elcil, \"Bu demek oluyor ki ortalama 7 bine yakın mağdur var\" dedi. Elcil, Kuzey Kıbrıs\'ta vatandaşlıklarla ilgili bir büro oluşturacaklarını ve sorunların çözümü ile ilgili süreçleri takip edeceklerini söyledi. Elcil, yapılan çalışmalar sonrasında, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşeceklerini belirtti. Rum İçişleri Bakanlığı\'nın da sorunla ilgili bir çalışma başlattığı ve buna göre adım atacağı öğrenildi.
\'AYRIMCI BİR YAKLAŞIM\'
KTÖS ile birlikte süreci takip eden KKTC iktidar partisi Milletvekili Doğuş Derya da vatandaşlar arasında yapılan ayrımcılığın doğru olmadığını söyledi. \"Ebeylerinden biri Türkiye vatandaşı olanların eşi veya çocukları Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamıyor. Bu uygulama temel insan haklarına aykırı bir uygulama\" diye konuşan Derya, \"Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılamaz. Halkların alınması konusunda yoğun bir çaba ortaya koyuyoruz\" dedi. Derya, \"Türkiye\'de yapılan evlilikler ve Türkiye\'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi, Kuzey Kıbrıs\'ta doğanlara veya evlenenlere vatandaşlık verilmemesi ayrımcı bir yaklaşımdır\" diye tepkisini dile getirdi.

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