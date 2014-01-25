Rumlardan 'sandık' hamlesi

Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmasına imkan verecek bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarıyla, "Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşımız" mesajı verilerek KKTC’nin bypass edilmesi amaçlanıyor.

Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türklerin de “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduğu yönündeki tezlerini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin de oy kullanmasına imkan verecek bir yasa tasarısı hazırladı.

Rumlar böylece dünyaya, “Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşımız” mesajı vermeyi amaçlıyor. Rumlar Kıbrıslı Türklerin kendi idarelerindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dahil edileceği bir çözüm modelini savunuyor.

Selim Sayar'ın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu, kendi idarelerindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kimlik veya pasaportunu taşıyan Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmasına karar verdi.

1960’ta Türklerle Rumların ortaklaşa kurduğu ancak daha sonra Rumların tek yanlı anayasa değişikliği nedeniyle Türklerin yönetimden dışalandığı “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kimliğini veya pasaportunu hemen her Kıbrıslı Türk taşıyor. Kıbrıslı Türkler, AB üyesi Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile dünyanın hemen her yerine vizesiz seyahat edebiliyorlar.

Rum Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yasa tasarısına göre, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği sahibi yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türk, güneyde yapılacak seçimlerde sandık başına gidecek ve istediği adaya oy verme hakkına sahip olacak. Bakanlar Kurulu tasarısı yalnız AP seçimleri için geçerli olacak, yerel ve genel seçimleri kapsamayacak. Tasarı, Türklerin temsil edilmediği Rum Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis, AP seçim yasası ile 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı olan herkesin seçimlere eşit katılımının sağlanacağaını söyledi. Sözcü bu çerçevede KKTC’de ikamet eden Türklerin de oy kullanabileceğine işaret etti.

Yasa tasarısına iktidar ve muhalefet destek veriyor dolayısıyla yasalaşacağına kesin gözüyle baklılıyor. Yasa özünde KKTC’nin bypass edilmesini amaçlıyor.

Güney Kıbrıs kimliği olan Kıbrıslı Türkler, daha önce Güney Kıbrıs'ta ikamet etmeleri ve seçmen kütüklerine kayıt olmaları koşuluyla Rum seçimlerinde oy kullanabiliyordu. Alınan bu kararla KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler de, seçmen listesine kaydolmuş gibi kabul edilerek oy kullanma hakkına sahip olacak.

Kıbrıslı Türkler ile Rumlar, Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde, 6 sandalye için oy kullanacak. Seçimlerde en az 2 Kıbrıslı Türk’ün aday olması bekleniyor.

1960 'Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasasındaki güç dengesi uyarınca, Avrupa Parlamentosu’nda Rumların 6, Türklerin de 4 milletvekiline sahip olması gerekiyor ancak bu denge Kıbrıs’taki 50 yıllık siyasi sorun nedeniyle uygulanamıyor.

Türk gazeteci aday

AP seçimlerinde Kıbrıslı Türkler adına adaylığını koyacak olan bir gazeteci var. Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent AP seçimlerinde Türklere ait sandalyelerden biri için aday olacağını açıkladı.

Muhalif çizgisiyle tanınan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını savunan gazeteci Şener Levent, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını ve seçilmesi durumunda bunu Kıbrıs’ta çözüm için kullanacağını belirtiyor.

Şener Levent “Adaylığım ve seçilmem halinde Kıbrıslı Rumların bir Kıbrıslı Türk'e ne kadar güvendiği de ortaya çıkmış olacak. Kıbrıslı Türklerin sesinin Avrupa'da duyulmasına aracı olmam, çözüm konusundaki yanlış anlamaları da engelleyecek, Kıbrıslı Türklerin daha iyi tanınmasına olanak sağlayacak” diye konuşuyor.