Rumlardan 'gerçek' katliam itirafı

* Oxford Üniversitesi eski tarih profesörü Rum Ronaldos Kaçaunis, 12 yaşındayken Magosa’da yaşadığı ve Rumların 32 Türk’ü öldürdüğü katliamı anlattı.



* Rumlar, Atilla Olgaç için uluslararası tutuklama emri çıkarılması için harekete geçti. Olgaç’ın yalan söylese bile cezalandırılması isteniyor



Tiyatro oyuncusu Atilla Olgaç’ın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 10 Kıbrıslı Rum’u öldürdüğünü söylemesi ve ardından bu açıklamasının "senaryo" olduğunu itiraf etmesi tartışılırken, Oxford Üniversitesi eski tarih profesörü Rum Ronaldos Kaçaunis, Rum Haravgi gazetesine, 12 yaşındayken Magosa’da yaşadığı ve Rumların 32 Türk’ü öldürdüğü katliamı anlattı.



Kaçaunis şu ifadeleri kullandı: "Üç Yunan subayın aracına yapılan saldırının intikamını almak isteyen bir grup, Rum bölgesindeki bankalar ve dükkanlardan Türkleri topladı. Onları kapalı araçlara doldurup kent dışında bir köyde ateşli silahlarla öldürdüler ve toplu mezara gömdüler. Bu olayın çok sayıda şahidi vardı. Ama herşeyi bilen Magosa polisi sustu. O günkü şartlar altında olay bırakıldı. Mezarlar bulunamadı, suçluların kimlikleri belirlenmedi, yargılanmadılar. Bu katliam tartışılmadı bile."



Onlar da şüphelendi



Atilla Olgaç’ın sözleri, Rum Kesimi’nde bile şüpheyle karşılanmaya başladı. Politis gazetesinde yayınlanan bir yazıda, Olgaç’ın anlattığı hikayenin "hayal ürünü olabileceği" bildirildi. Olgaç’ın Rum esirin 19 yaşında olduğunu nasıl bildiğini sorgulayan gazete, "Ne komutanını hatırlıyor, ne bu olayın nerede geçtiğini, ne de tarihini. Ya ruh hastasıysa" ifadesini kullandı.



Gazete, "1974’te üç Türk köyünün kadın-çocuk yakılması savaş suçu değil miydi? Peki biz hangi katliamcıyı yakaladık" diyerek özeleştiri de yaptı.



Olgaç'a tutuklama emri peşindeler



Bu arada Rumlar, Atilla Olgaç için uluslararası tutuklama emri çıkarılması için harekete geçti. Olgaç’ın yalan söylese bile cezalandırılması isteniyor



Kıbrıs Rum Kesimi, 1974’te Barış Harekâtı sırasında biri esir 10 Rumu öldürdüğünü söyleyen ancak daha sonra anlattıklarının senaryo olduğunu ifade eden tiyatrocu Atilla Olgaç hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmaya hazırlanıyor. Rum Yönetimi’nin, Olgaç’ın açıklamalarında suç unsuru bulunursa, Rum Başsavcılığı’nın isteği doğrultusunda kırmızı bülten çıkaracağı bildirildi.



Rum yönetiminin Olgaç’ın açıklamalarını, AB’de “Türkiye’ye baskı” aracı olarak kullanmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. Ana muhalefet DİSİ milletvekili ve Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Yoannis Nikolau, “Bu açıklama, kayıp akıbetlerinin belirlenmesinde bilgi vermesi için Türkiye’ye baskı yapılması yönünde değerlendirilebilir” dedi. Rum Başsavcı Petros Kliridis de Atilla Olgaç’ın açıklamasınının Türk makamları tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.



Olgaç’ın doğru söyleyip söylemediğinin Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi veya BM Komitesi tarafından da araştırılabileceği görüşünü ortaya koyan Kliridis, Olgaç’ın ilk açıklamasının “doğruluğuna” inandığını belirterek, doğruyu söylemese bile, kopardığı gürültü nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirtti.