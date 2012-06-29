Rumlar, KKTC sondajını BM'ye şikayeti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki petrol sondaj faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti.

Kıbrıs Rum kesiminin New York daimi temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-mun'a gönderilen şikâyet mektubunda, "Nisan ayında başlayan sondajın yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı" olduğu iddia edildi.

Rum kesimi mektupta, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yetkisiyle KKTC'de yürütülen faaliyetlerin, Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiği görüşüne yer verildi.

Rum kesimine göre, çalışmaların yapıldığı parseller, Rumların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesiyle çakışıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçluyor.