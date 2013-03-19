Rumlar'dan AB'ye ret

Kıbrıs Rum Kesimi'nde parlamento, mevduatlara ek vergi getiren kurtarma paketini reddetti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde parlamento, mevduat sahiplerine vergi öngören AB ve IMF reçetesini oyladı.

56 sandalyeli parlamentodan 19 çekimser, 36 hayır oyu çıktı. Meclisteki oylama daha önce iki kez ertelenmişti.

İflastan kurtulmak için 17 milyar Euro talep eden Rum yönetimine 10 milyar Euro’luk bir destek verme kararı alan Euro Bölgesi Maliye Bakanları, açığın kapatılması için mevduat vergilerinin artırılmasını istemişti.

Buna göre 100 bin Euro altındaki hesaplardan yüzde 6.75, bu limitin üzerindeki hesaplardan ise 9.9 oranında vergi alınması öngörülüyordu.

'Putin uyarmıştı'

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Rum Maliye Bakanı Mihailis Saris ise karar öncesi Moskova’ya hareket etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 milyar Euro'luk krediye karşılık mevduatlardan vergi alınmasını “tehlikeli ve adil değil” diye değerlendirmişti. Rusya’yla çok yakın ilişkileri bulunan Rumlar bu çerçevede Rusya’dan yardım istiyor.

'Ruslar 2 milyar Euro kaybedecek'

Rum kesimindeki toplam 70 milyar Euro'luk mevduatın 20 milyarı Rus işadamlarına ait. Dolayısıyla yasanın geçmesi durumdan Ruslar'ın yaklaşık 2 milyar Euro kaybedebileceği belirtiliyordu.

'Merkel'e tepki'

Rumlar, IMF ve Avrupa Birliği’nin dayattığı yardım paketinden Almanya Başbakanı Angela Merkel’i sorumlu tutuyor. Rus sermayesini kara para olarak niteleyen Merkel’in aslında tedirginlik yaratarak sermayeyi Kıbrıs’tan uzaklaştırmaya, Almanya’nın etkisi altındaki Hırvatistan’a yönlendirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

AB’ye girmeye hazırlanan Hırvatistan’da, çok sayıda Alman bankası faaliyet gösteriyor. Hırvatistan henüz AB üyesi olmadığı için off shore banka ve şirketler aracılığıyla dünyanın her yerinden sermaye kabul edebiliyor.

'Bankalar kapalı'

Rum kesiminde bankalar Perşembe gününe kadar kapalı kalacak çünkü halkın mevduatları çekmek için bankalara hücum edeceği biliniyor. Likidite sıkıntısındaki bankaların böyle bir panikle batabileceği, bu noktada devlet güvencesindeki mevduatlar için Rum hükümetinin krizin faturasına ek olarak 30 milyar Euro'luk nakte ihtiyacı olacağı belirtiliyor.