-Rumlar'da kumarhane için hazırlık LEFKOŞA (A.A) - 12.10.2011 - Ekonomik kriz yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, kumarhane açmayı gündemine aldı. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, ''Ben iktidarda olduğum sürece kumarhanelerin açılmasına izin vermeyeceğim'' açıklamasına karşın, Kıbrıs Rum kesiminde kumarhanelerin açılması için Rum Maliye Bakanlığı tarafından yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi. Rum basın haberlerine göre, Hristofyas'ın bu konudaki açıklamalarına rağmen, Maliye Bakanı Kikis Kazamias, dün, ''devlet hazinesine yapacağı katkılardan dolayı'' kumarhanelerin açılması için yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı. Meclis Ticaret Komitesi'nin toplantısında konuşan Kazamias, hükümetin söz konusu yasa tasarısını yakında Meclis'e sunacağını bildirdi. Kazamias, kimsenin kumarhanelere erişiminin yasaklanamayacağını ifade ederek, ''Belki birçoğumuz ömrünün sonuna kadar bu binalara girmeyecek, ancak bu, devletin menfaatleri de göz önünde bulundurulduğunda çağımızın gerektirdiklerine yanıt vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Devletin menfaatlerini göz ardı edemeyiz'' dedi.