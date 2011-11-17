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Ekonomi

Rumlara kimse kredi vermek istemiyor LEFKOŞA (A.A)

17 Kasım 2011 13:48

-Rumlara kimse kredi vermek istemiyor LEFKOŞA (A.A) - 17.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Maliye Bakanı Kikis Kazamias, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Rum tarafının notunu düşürmeleri nedeniyle kimsenin kredi vermek istemediğini kaydetti. Rum basınına göre, Rum Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında konuşan Kazamias, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve hükümete, ''bankacılık sisteminin karşı karşıya bulunduğu tahriklerle mücadele edilmesi ve devlet bütçesindeki açıkların kapatılmasıyla ilgili sert önlemler konusunda sorumluluklarını'' hatırlatarak, Rum ekonomisindeki mevcut durumda radikal değişiklikler yapılmazsa Avrupa Finansal İstikrar Fonu'na (EFSF) başvuru yapılmasının zorunlu hale geleceği uyarısında bulundu ve ''bu böyle gitmez'' dedi. Kazamias, Rum ekonomisini Avrupa Finansal İstikrar Fonu dışında Rusya'dan uzun vadede gelecek 2,5 milyar avroluk kredinin ayakta tutabileceğini belirtti. Kazamias, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun ve kısa vadeli not düşürmeleri nedeniyle Güney Kıbrıs'ın geleneksel kredilendirilebilir fonlar piyasasının da dışında kaldığını ve artık kimsenin Güney Kıbrıs'a kredi vermeyi istemediğini ifade etti. Bu arada, Rum yönetimi, ''devlete'' borcu olanlardan bu borçların tahsilinin peşine düştü. Borcunu ödemesi için karar çıkarılmış olan, ancak bu borcu ödemeyip kayıplara karışan kişilerin bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Adalet Bakanlığı etkin önlemler alıyor. Öncelikle havaalanlarına elektronik takip sistemi konulacak. Bu yöntemle ''devlete'' borcu olanlar ülkeden çıkış yapamayacak. Böylece, hazineye 126 milyon avro girmesi bekleniyor. Öte yandan, Rum Borsası'nda dün yüzde 11,21 oranında düşüş yaşandığı ve bu düşüşün ''tarihi bir düşüş'' olduğu belirtildi.

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