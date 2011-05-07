-RUMLAR'A GÖRE KIBRISLI TÜRKLERLE YAŞAMAK ZOR LEFKOŞA (A.A) - 07.05.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde yapılan kamuoyu yoklamasına göre, her 10 Rum'dan 6'sı Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı zor görüyor. Rum halkının yüzde 70'i, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında yürütülmekte olan müzakerelerden bir sonuç çıkmasını beklemiyor; yüzde 83'ü ise Rum yönetimin Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde ''veto'' kullanmasını istiyor. Fileleftheros gazetesinde, Rum tarafındaki Marfin Laiki Bank ve RAI Consultants tarafından düzenlenen ''Kıbrıs (Rum) Barometresi''nde Kıbrıs sorununa ilişkin sonuçlar yayımlandı. Barometre sonuçları, Rum kamuoyunun 2010 yılındaki görüşlerinin değişmediğini gösterdi. Bu yıl yapılan çalışmada, müzakerelerden bir sonuç çıkmayacağı görüşünde olanlar yüzde 72. Bu oran, 2010'da yapılan çalışmada yüzde 70 idi. Katılımcılara Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde mevcut durumun sürdürülmesinin mümkün olup olmadığı da soruldu. Katılımcıların yarısı ''mevcut durumun sürdürülmesinin mümkün olduğu'', diğer yarısı da ''mümkün olmadığı'' yanıtını verdi. ''Kıbrıs sorunu çözümsüz kalırsa 20 yıl içerisinde ne olacağı'' sorusuna, katılımcıların yüzde 55'i ''durumun bugünkünden daha kötü olacağı'', yüzde 26'sı ''aynı kalacağı'', yüzde 14'ü de ''iyileşeceği'' görüşünü belirtti. Rumların yüzde 77 gibi bir çoğunluğu Türkiye ile AB arasında imtiyazlı ortaklık kurulmasından, yüzde 16'sı da Türkiye'ye tam üyelik verilmesinden yana görüş belirtti. Ankete katılanlara, Rum yönetiminin AB'deki durumu da soruldu. Yüzde 40'ı AB'ye üyeliğin ekonomik gelişimlerine katkı sağladığını belirtirken, yüzde 37'si Rum kesiminin ekonomisinin AB üyeliği nedeniyle daha da zarar gördüğü görüşünde.