-RUMLARA 58 MİLYON STERLİN ÖDEME LEFKOŞA (A.A) - 17.05.2011 - Kıbrıs meselesinin kilit konularından mülkiyet sorununa ''iç hukuk'' yolu oluşturma hedefiyle yaklaşık 5 yıldan beri ''mahkeme'' statüsüyle çalışan KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu, ilgili yasa uyarınca yeniden atandı. Yeni atamayla komisyonda üye olarak görev yapan Güngör Günkan başkan olurken, komisyonun başkanlığını yapan Sümer Erkmen ise üye olarak görevini sürdürecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) talebiyle 2005 yılında çıkarılan Taşınmaz Mal Yasası altında kurulan ve Kuzey Kıbrıs'ta bulunan eski Rum mallarıyla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturan komisyon, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen isimler arasından Yüksek Adliye Kurulu tarafından atandı. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun güncel web sitesinden derlenen bilgilere göre, Komisyon Başkanlığına Güngör Günkan getirilirken, Ayfer Erkmen Başkan Yardımcısı oldu. Sümer Erkmen, Hans C. Kruger, Romans Mapolar, Daniel Tarschys ile Saskia Yorucu da komisyonda üye olarak görev yapacak. -BİN 198 BAŞVURU, 58 MİLYON STERLİN ÖDEME- 16 Mayıs itibarıyla güncellenen sitedeki bilgilere göre, komisyona Rumların toplam başvuru sayısı bin 198'e ulaştı. Bunlardan 163'ü dostane çözüm yoluyla, 7'si ise duruşmayla sonuçlandırıldı. Komisyon, şimdiye başvuranlara mallarının bedeli olarak 58 milyon Sterlin'e yakın tazminat ödedi. komisyon ayrıca, bir başvuru için iade, iki başvuru için takas ve tazminat, beş başvuru için iade ve tazminat, bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruya da kısmi iade kararı verdi. KKTC Anayasası'nın 159. maddesine göre hazırlanan ve 19 Aralık 2005'te yasalaşarak yürürlüğe giren ''Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi'' adlı yasayla oluşturulan komisyon, Kuzey Kıbrıs'ta kalan Rum malları için tazminat, takas ve mal iadesi öngören yasayı uygulamakla yükümlü bulunuyor. İlgili yasa uyarınca, mülkiyet veya kullanım hakkı gerçek veya tüzel kişiye ait olmayan; konumu ve niteliği uyarınca ulusal güvenliği, kamu düzenini ve kamu yararını tehlikeye düşürmeyecek taşınmaz mallar hemen iade kapsamında. Tahsisten kullanımda olan veya inkişaf edilmiş malların iadesi yönünde karar alınması halinde, iade yasayla çözüm sonrasına erteleniyor. Eşdeğer (Rum tarafında kalan malın karşılığı) karşılığı mallar ise iade kapsamı dışında. Aynı yasaya göre tazminat alan Rum'un mülkiyet hakkı ortadan kalkıyor.