Rumlara 115 milyon Euro'luk Rus tankı

* Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Savunma Komisyonu, Rusya'dan 41 adet tank alımını öngören 115 milyon Euro'luk ödeneği serbest bıraktı.



* KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, Rum yönetimini, ''sorumsuzca silahlanma çabalarından ve maceracı tutumdan vazgeçerek, müzakere masasında ciddiyetle müzakere etmeye'' çağırdı.



Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rusya'dan tank alımı için serbest bırakılan ödenek, bir Tank Süvari Taburu'nun ihtiyacına karşılık gelen 41 adet modern ağır tankla ilgili.



Rum lideri Dimitris Hristofyas hükümetinin, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) güçlendirilmesi konusunda, geçen beş yılda yapılmayanları yapmakta kararlı göründüğünü yazan gazete, Rum Meclis Savunma Komisyonu'nun, dün yaptığı basına kapalı toplantısında, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Petros Kareklas'ın komisyon üyelerine bilgi vermesinin ardından, Rusya'dan tank satın alımıyla ilgili ödeneği serbest bıraktığını duyurdu.



Toplantıdan sonra açıklama yapan Rum Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Yannakis Omiru, komisyonun, yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Rum Savunma Bakanlığı Özel İhale Konseyi'nin satın alımı konusunda çalışma yaptığı bir silah sistemiyle ilgili prosedürleri serbest bıraktığını söyledi.



Gazete, silah sistemiyle ilgili ödeneğin, 2009 yılı bütçesinde onaylanmış olmasına rağmen serbest bırakılması için Meclis Savunma Komisyonuna bilgi verilmesini gerektirecek ölçüde olduğunu belirtti ve şu görüşlere yer verdi: ''Müzakere, Rusya'dan bir Tank Süvari Taburu'nun ihtiyacına tekabül eden 41 adet modern ağır tankla ilgiliydi. Savunma Bakanlığı, GIAT şirketinin

(Fransız) AMX30 B3 tipi ağır tanklarına karşılık Rus tanklarını tercih etti. 41 adet tank 115 milyon Euro tutuyor. 2009 bütçesinde, bir bu kadar daha tank alımına yönelik sembolik bir ödenek daha bulunuyor.



Hristofyas hükümetinin niyetinin, Milli Muhafız Ordusu'nun savaş kabiliyetini yalnız korumak değil, aynı zamanda güçlendirmek olduğu, 2009 bütçesinden de anlaşılıyor. 2008 savunma bütçesine göre daha düşük olmasına rağmen 2009 bütçesi; yeni silahlanma programları için 200 milyon Euro tutarında ödenek içeriyor.''



Gazete, Rum Savunma Bakanlığının, bu yıl tanklar dışında, TOR M2 hava savunma sistemleri ve Kornet güdümlü füze alımıyla da ilgilendiğini ve yaklaşık bir ay önce de, Rum ordusunun mevcut zırhlı araçlarının gece görüşlerini yükseltmek için termik kamera alımına yönelik ödeneğin serbest bırakıldığını belirtti.