Rumlar yarın 15 milyar Euro'yu ada dışına kaçıracak

Kıbrıs Rum Kesimi’nde iki bankadaki 100 bin Euro’nun üzerindeki mevduat hesaplarından yüzde 40 vergi alınması kararının şoku büyüyor. 10 gündür kapalı bulunan bankalardan Halk Bankası ve Kıbrıs Bankası’nın perşembe gününden itibaren normal faaliyetlerine başlayacağı açıklandı. Rum Maliye Bakanı Sarris, ilk etapta en az 15 milyar Euro’nun kaçacağını hesap ediyor.

Güney Kıbrıs Merkez Bankası, 10 gündür kapalı bulunan ülkedeki bankaların yarından itibaren normal faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Rum Maliye Bakanı Sarris, ne kadar önlem alınırsa alınsın ilk etapta en az 15 milyar Euro’nun kaçacağını hesap ediyor.

Rum lider Nikos Anastasiadis, batık iki büyük banka dışında diğer bankaların bugün açılacağını ilan eden Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis’i fırçaladı. Maliye Bakanı Mihalis Sarris’in, “Küçük bankaların bile ilk günlerde açılması çok tehlikeli” sözleri üzerine önceki gece yarısı Merkez Bankası Başkanı’nı yatağından kaldıran Anastasiadis, “Kime sorarak bankaları açıyorsun” dedi. Merkez Bankası daha sonra tüm bankaların kapalı kalacağını ve en erken yarın açılacağını açıkladı.



Yüzde 40 kesinti



Bankaların açılması halinde yatırımcının panik halinde mevduatlarını çekmesi bekleniyor. Nakit trafiğine yasaklar getirmeye çalışan Rum Maliye Bakanı, ilk etapta en az 15 milyar Euro’nun kaçacağını hesap ediyor. Maliye Bakanı Sarris, Bank Of Cyprus’da 100 bine Euro üzerindeki mevduat hesaplarından kesintinin yüzde 40 olacağını söyledi.



Süper bankacı istifa etti



Rum kesimindeki ilk istifa bankacılık sektöründen geldi. Rumların, ‘süper bankacı’ lakabı taktıkları bir zamanların başarılı yöneticisi, ülkenin en büyük bankası Cyprus Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Artemis, bankaya kayyum atanması ve Yunanistan’daki şubelerinin kendisinden habersiz satılmasını protesto ederek istifa etti.

Maliye Bakanlığı ve banka yönetimi Artemis’ten istifasını bir hafta içinde geri çekmesini talep etti. Bakanlık, Artemis’e güvendiklerini ancak AB’nin şartları içinde yer alması nedeniyle kayyum atamak zorunda kaldıklarını açıkladı.