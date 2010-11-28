Rumlar Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

T24 - Kıbrıs Rum Yönetimi, "limanlar açılmayınca deniz nakliyatında pazar payımız geriledi" diyerek Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.



Hava sahasını açmadığı için geçen ay Türkiye'yi AB'ye şikayet eden Kıbrıs Rum yönetimi bu kez de limanların açılmamasını şikayet konusu yaptı.



Rum yönetiminin salı günü toplanacak AB ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji bakanlarına sunduğu yeni şikayet belgesinde, limanların açılmaması yüzünden deniz nakliyatında küresel pazar paylarının gerilediği ve bu nedenle uluslararası denizcilik örgütlerinde müzakere pozisyonlarının zayıfladığı savunuldu.



Rum yönetiminin müzakere gücünün azalmasının AB'nin de müzakere kapasitesini olumsuz etkilediği savunulan belgede, Türkiye'nin kısıtlayıcı yaklaşımının Kıbrıs Rum kesiminin deniz nakliyatında Doğu Akdeniz'de önemli bir merkez olma hedefine engel oluşturduğu tezi işlendi.



"Dünyanın en büyük gemi işletme endüstrisine sahip" Kıbrıs Rum kesiminin, Türkiye'nin yasağından olumsuz etkilendiği, Türk limanlarını kullanmak isteyen gemilerin bağlandığı ya da bekletildiği kaydedilen belgede, gemi sahiplerine mali külfet getiren bu uygulamanın AB'de serbest ve adil rekabetin ihlali anlamına geldiği ileri sürüldü.



Türkiye'nin uyguladığı politikanın Rum kesimi limanlarına da büyük zarar verdiği anlatılan belgede, 1996 yılında 564 bin TEU konteynır işlem hacmine sahip limanların, bir yıl sonra başlayan Türkiye'nin yasağı nedeniyle 1998 yılında yüzde 62 düşüşle 214 bin TEU konteynırda kaldığı bildirildi.



Rum yönetiminin hazırladığı belgede, "Türkiye'nin ambargosu nedeniyle Kıbrıs Rum limanlarından transit ticaret devasa ölçüde azalmıştır. Ambargonun Kıbrıs Rum ekonomisine yıllık maliyeti 100 milyon avro civarındadır" denildi.



Rum yönetiminin AB'li ortaklarından gelen dayanışma açıklamalarına minnet duyduğu fakat "keyfi ve ayrımcı kısıtlamaların kaldırılması için daha uyumlu eylemlere ihtiyaç olduğu" savunulan belgede, Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum kesimi gemilerine açmamasının, AB'nin uluslararası deniz taşımacılığı sektöründeki öncü rolüne zarar verdiği iddia edildi.



Rum yönetimi, AB ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji bakanlarının 13 Ekim'deki bir önceki toplantısında ise Türkiye'nin hava sahasını açmadığı için Rum kesiminde kayıtlı iki havayolu şirketinin bazı uçak seferlerinde yolun uzadığı ve atmosfere tonlarca fazladan karbondioksit salındığı şikayetinde bulunmuştu.