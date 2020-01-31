Rumlar, Türkiye'nin önerisini reddetti

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin 'Kıbrıs sorununun çözümüne kadar Doğu Akdeniz'deki tüm doğalgaz arama faaliyetlerine karşılıklı son verilmesi, Türk tarafıyla Rumların enerji konusunda işbirliği yapması yönündeki' önerisini reddetti.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye'nin moratoryum önerisinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler deniz hukuku sözleşmesine uygun olmadığını iddia etti. Sözcü öneride yer alan Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması gerekçesinin de dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Türk Dışişleri bakanlığının önerisini yorumlayan sözcü, "Rum yönetimi Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmedi veya bunu amaçlamadı" dedi.

Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü, Rum lider Anstasiadis, 9 Ağustos 2019'da KKTC cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunduğu öneriye atıfta bulundu.

Rum tarafının önerisi, Türkiye'nin Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesini resmen tanıması ön koşuluyla, doğalgaz satışından elde edilecek gelirin bir kısmının Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşılmasını teklif ediyordu.

Rum hükümet sözcüsü, "Türkiye sunduğu bu önerinin reddedilmesiyle Kıbrıs etrafındaki doğalgaz faaliyetleri üzerindeki baskısını daha da artıracak" diye konuştu.

Türk tarafının moratoryum önerisini reddettiklerini vurgulayan sözcü, bunun yerine Rum sözde münhasır ekonomik bölgesinin belirlenmesi için Ankara'yı diyaloğa davet etti. Sözcü bu yolla Kıbrıslı Türklerin haklarının da güvenceye alınabileceğini öne sürdü.