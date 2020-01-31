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Dünya

Rumlar, Türkiye'nin önerisini reddetti

"Türkiye bu önerinin reddedilmesiyle baskısını daha da artıracak"

31 Ocak 2020 23:01

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin 'Kıbrıs sorununun çözümüne kadar Doğu Akdeniz'deki tüm doğalgaz arama faaliyetlerine karşılıklı son verilmesi, Türk tarafıyla Rumların enerji konusunda işbirliği yapması yönündeki' önerisini reddetti.

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