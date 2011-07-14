Rumlar Türk elektriğini tartışıyor!

T24 - Hafta başında 'Evangelos Florakis' donanma üssünde meydana gelen patlama Güney Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Vasiliko elektrik santralinin büyük hasar görmesine sebep olmuştu.

Patlama sonrasında elektriğin nasıl karşılanacağı sorunu, Türk tarafından 150 Megavat’a kadar enerji sağlanması önerisiyle yeni bir boyut kazandı. Rumlar bir taraftan elektriksizliğe çare arıyor, bir taraftan da Türk tarafından gelecek elektriğin Rum tarafının tezlerini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor.







Politis gazetesinin “Kıbrıslı Türkler 150 Megavat’a Kadar Enerji Teklif Ediyorlar... Hükümet Öneriyi Tartışıyor- Temaslar KEVE’den Yapılıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk tarafının Deniz Üssü’nde meydana gelen ve Vasiliko’daki elektrik santralinin devre dışı kalmasına sebep olan patlamadan hemen sonra Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi eksikliğinin karşılanmasında yardım teklifinde bulunduğunu yazdı.



Kıbrıslı Türklerin, Rum Elektrik Dairesi şebekesine 150 megavata kadar enerji sağlayabilecekleri yönünde açıklamalarda bulunduğunu yazan gazete, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde problemin çözümü yönünde önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.



Kıbrıslı Türklerin, önerilerine ilgi gösterilmemesini aynı gün Brüksel’e ilettiğini ileri süren gazete, konuya, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın başkanlığında dün konutta gerçekleştirilen toplantıda atıfta bulunulduğunu belirtti. Toplantıda, konuyla ilgili bütün parametrelerin yapıcı bir şekilde gözden geçirilmesine dair direktif verildiğini yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin verebileceği toplam gücün dün öğlene kadar kesin hale gelmediğini öne sürdü.





‘FORMÜL ARANIYOR’



Gazete, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Rum Elektrik Dairesi yetkilileriyle temas yaptığı yönündeki Kıbrıs Türk basını kaynaklı haberlerin Rum Elektrik Dairesi tarafından teyit edilmediğini yazdı. Haberde, Rum Ticaret Bakanı Andonis Pashalidis’in, konuyla ilgili temasların Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) tarafından yürütüleceği yönünde açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.



Haberde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile yapılan herhangi bir anlaşmaya sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” doğrudan müdahalede bulunduğu şeklinde görülmemesi için bu gibi durumlarda ortaya çıkan siyasi tedirginlikleri aşacak formüller aranacağını da vurgulandı.





‘YARDIM TEKLİFİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR’



Haravgi gazetesi ise “Yunanistan, İsrail ve Özel Sektörden Enerji Tedarik Edilmesi... İşgal Altındaki Bölgelerden Teklif Edilen Yardım da Gözden Geçiriliyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, yaklaşık 350 megavatlık eksikliği gidermek amacıyla, Rum Elektrik Dairesi’nin Yunanistan, İsrail ve özel sektörden jeneratör sağlanması yönünde girişimlerde bulunduğunu yazdı.



Gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun yaptığı açıklamalara dayanarak, hükümetin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs egemenliğinin ihlal edilmeyeceği koşuluyla” Kuzey’den Güney’e elektrik yardımı yapılması teklifini gözden geçirmekte olduğunu kaydetti. Hristofyas başkanlığında dün konutta gerçekleştirilen toplantının akabinde açıklamalarda bulunan Stefanu, sunulan tüm enerji kaynaklarının sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kanunlarıyla yasaları korunarak kullanılması için kararlar alındığını dile getirdi.



Konuyla ilgili olarak Yunanistan ile gerçekleştirilen temasların ileri aşamada bulunduğunu, İsrail ile de temaslar yapıldığını kaydeden Stefanu, özel sektörde de çözümler aranmakta olduğunu ekledi.



Stefanu, KKTC’den gelen yardım teklifinin de, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Kıbrıs egemenliğinin ihlal edilmeyeceği koşuluyla gözden geçirildiğini yineledi. Hükümeti Sözcüsü, Rum hükümetinin, tüketicilerin yaşadığı sıkıntıların mümkün olduğunca azaltılması amacıyla elektrik üretim kapasitesini artırmak için ilgili birimlerle her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.





YUNANİSTAN VE İSRAİL İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR



Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Andonis Pashalidis ise Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kısa zamanda jeneratör getirilmesi için çabaladıklarını belirtti. Pashalidis, Rum Elektrik Dairesi teknik uzmanlarının konuyla ilgili olarak Yunanistan’daki muhataplarıyla görüşme aşamasında bulunduğunu söyledi.



İsrail’in yardım teklifinde bulunduğunu kaydeden Pashalidis, temas halinde oldukları İsrail’e teknik standartları bildirdiklerini belirtti.



İsrail’den gelecek yardımın çok büyük olmayacağını ancak bu teklifi hoşnutlukla karşıladıklarını kaydeden Pashalidis, yardım arayışları konusunda hali hazırda siyasi bir kararı bulunan Rum hükümetinin özel sektöre de gideceğini söyledi.





JENERATÖR KULLANMAK ZORUNLU



Gazete, Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) “11 Temmuz 2011’de meydana gelen kazanın ardından ortaya çıkan acil durumla baş edilebilmesi için zorunlu jeneratör çalıştırılması” başlığıyla çıkardığı kararnameye dayanarak, Rum tarafında jeneratör sahibi herkesin, bunları kullanmalarının artık zorunlu hale geldiğini yazdı. Kararnamenin, jeneratör sahibi herkese yedek üretim ya da kişisel üretim yapma veya şebekeyle paralel zorunlu çalıştırma direktifi içerdiği belirtildi.





YUNANİSTAN 90-120 MEGAVAT YOLLUYOR



Haravgi ayrıca Yunanistan’ın, ülkenin elektrik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a elektrik yardımı yapacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulundu. Gazeteye göre Atina’daki “Kamu Enerji A.Ş (DEİ)”, Yunan hükümetiyle Rum hükümeti arasında varılan uzlaşma sonucunda elektrik kapasitesinin güçlendirilmesi için Güney Kıbrıs’a 90-120 megavatlık taşınabilir jeneratör setleri yollayacak.



Taşınabilir jeneratör setlerinin, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde getirileceğini yazan gazete, ilk 30 megavatın Girit-Atherinolakkos’daki termoelektrik santralinden gönderileceğini kaydetti.





TÜKETİCİLERE DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILMASI



Gazete ayrıca Rum tarafında elektriğin dönüşümlü olarak verilmeye başlandığını belirtti. Tüketicileri daha az etkilemek için, dönüşümlü olarak ikişer saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor.





AP’DAKİ RUM MİLLETVEKİLLERİ YARDIM İSTEDİ



Simerini gazetesinin haberinde, DİKO’nun AP’deki milletvekillerinden Antigoni Papadopulu’nun Avrupa Komisyonu’nun İç Meseleler ve İnsani Yardım Komiserlerine yolladığı mektupla, Rum halkıyla dayanışma içine girilmesini istedi.Gazeteye göre, Avrupa Halk Partisi ile Ana Muhalefet DİSİ’nin AP’deki milletvekilleri de Avrupa Parlamentosu’ndan yardım talebinde bulundu.



Fileleftheros gazetesi ise patlama sonrasında ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu’nun harekete geçmesi için Rum hükümetinin dört koşulu yerine getirmekle yükümlü olduğunu yazdı. AB Dayanışma Fonu’nun deprem ve sel felaketleri gibi doğal afet durumlarında harekete geçtiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın ya Zigi’deki felaketin doğal felaket olduğu konusunda AB’yi ikna etmesi, ya da Dayanışma Fonu’nun faaliyet alanının araştırılmasını sağlama alması gerekeceğini ekledi.







