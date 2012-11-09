Rumlar taşınmazlarını KKTC'ye satmak istiyor

Kıbrıslı Rumlar, ekonomik krizi aşmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki taşınmaz mallarını satmak için harekete geçti. Rumların, KKTC'deki mallarının karşılığını alabilmek için yaptığı komisyon başvurularında büyük bir artış var.

Selim Sayarı'nın Ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; Ekonomik krizden çıkış yolu arayan Kıbrıslı Rumlar, son çare olarak KKTC'ye yöneldi. Rumlar, KKTC'de kalan taşınmaz mallarını satarak nakit para elde etmeyi hedefliyor.

Son dönemde KKTC'deki malların tazmini için mahkeme statüsünde çalışan Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuruda büyük bir artış yaşanıyor.

Rum Politis Gazetesi'ne göre, komisyona yapılan başvurular yüzde 70 oranında arttı. Ayda 130 civarında olan başvuru sayısı, Kasım ayı itibarıyla 223'e yükseldi.

Rum Politis Gazetesi, "Kriz Komisyon'a Götürüyor. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Ekonomik Cazibesi" başlıklı haberinde, Taşınmaz Mal Komisyonu'ndaki başvuruların toplu çözümü için Güney Kıbrıs'taki ekonomik sorunların fırsat olarak değerlendirildiğini savundu.

Kıbrıslı Türk hukukçular ve siyasiler memnun

Haberde yer alan Kıbrıslı Türk hukukçular ve siyasi çevrelerin ifadelerine göre, Rum kesimindeki ekonomik kriz, Kuzey'deki Rum mallarının Komisyon kanalıyla Türkleşmesi hedefi için bir fırsat oluşturuyor.

Ada'nın iki kesiminde de emlak fiyatlarındaki düşüş nedeniyle komisyonun tazminat oranlarını düşürdüğüne dikkat çeken uzmanlar, daha az tazminatla daha fazla Rum malının Türk tarafına geçebileceğini belirtiyor.

Haberde, "Türk tarafı bu fırsat penceresinden faydalanmak istiyorsa, Komisyon muhtemelen hızını artıracaktır" ifadesine yer veriliyor.

Rumlar emlak satışını son çare olarak görürken, Kıbrıs Rum Kesimi Yönetimi de uluslararası para kaynaklarıyla masaya oturdu.

Kıbrıs Rum Kesimi, uluslararası kreditörlerden yaklaşık 16 milyar Euro'luk yardım pakedi almayı umuyor.