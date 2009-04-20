Rumlar, sonuçtan rahatsız

Kıbrıs Rum siyasi parti yetkilileri, KKTC'de dün yapılan erken genel seçimlerini "olumsuz" olarak nitelendirdi.



Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, KKTC'de dün yapılan genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken, seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun tezlerini bildiklerini ifade ederek, "Kıbrıs sorununa ilişkin olguların daha zor olacağını" savundu.



Rum radyosunun haberine göre, Stefanu, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, "gerek Rum tarafı, gerekse daha katı tezleri olan güçlerle kaşı karşıya geleceğini" ileri sürdü ve "Talat için zorlukların ortaya çıkacağını" iddia etti.



Rum sözcü, "Türkiye'nin belirleyici rol oynadığının unutulmaması" gerektiğini de savundu.



KKTC'de dün yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Kıbrıs Rum siyasi parti yetkilileri, sandıktan çıkan sonucu "olumsuz" olarak nitelendirdi. Rum siyasi partiler, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) birinci parti olarak çıktığı seçimlerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini olumsuz etkileyeceğini iddia ettiler.



AKEL Genel Sekreteri Kiprianu



Rum radyosunun haberine göre, komünist AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, seçim sonuçlarının kendileri açısından "olumsuz bir gelişme" olduğunu kaydetti.



"Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde BM çerçevesinde kalınmasında ısrar edeceklerini" ifade eden Kiprianu, "bu çerçevede belirlenen ilkeler temelinde görüşmeler yapacaklarına ilişkin net bir mesaj vermek istediklerini" belirtti.



Kiprianu, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılan konuların yeninden ele alınmasının "kesinlikle kabul edilmeyeceğini" ifade etti.



DİKO Basın Sözcüsü Fotiu



Rum hükümet ortaklarından Demokratik Parti (DİKO) Basın Sözcüsü Fotis Fotiu, "Kıbrıs sorununun çözüm anahtarının Ankara'da olduğunun birçok kez teyit edildiğini ve KKTC'deki siyasi güçlerin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde özlü rollerinin bulunmadığını" iddia etti.



EVROKO Başkanı Şilluris



EVROKO Başkanı Dimitris Şilluris ise, seçimlerin Türkiye'nin KKTC'deki kontrolünü açığa çıkardığını öne sürdü.



Şilluris, Kıbrıslı Türk liderlerin "gelip geçtiğini", ancak Türkiye'nin kontrolünün olduğu yerde kaldığını savundu.



Panayotu



Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Genel Sekreteri Yoanna Panayotu da, "Kıbrıs sorununun çözüm anahtarının Ankara'da bulunduğunu" öne sürerek, seçim sonuçlarının, Kıbrıs sorununa kalıcı ve işlevsel bir çözümün bulunması açısından bir önemi bulunmadığını söyledi.



"Müzakereler sürecine katkıda bulunması" amacıyla ABD'nin Kıbrıs'a özel temsilci atamasına karşı olduklarını da belirten Panayotu, Rum Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'ya çağrı yaparak, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yapacağı görüşmede müzakerelerin BM himayesinde bulunduğuna netlik kazandırmasını istedi.



OMİRU



Sosyalist EDEK Partisi Başkanı Yannakis Omiru ise, UBP'nin iktidara gelmesinin, "Türk uzlaşmazlığını kademeli olarak güçlendireceğini" savundu.



Başpiskopos 2.Hrisostomos



Bu arada Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos ise, KKTC'deki seçim sonuçlarının Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereleri olumsuz etkileyeceğini iddia etti.



2. Hrisostomos, UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun diğer siyasilere göre daha sert bir politikacı olduğunu öne sürerek, "Ankara'nın siyasetinde değişiklik olmadığı sürece daha iyi günler olmayacak" görüşünü savundu.



