-Rumlar sondajı ertelemek istemiş LEFKOŞA (A.A) - 25.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin, ''Afrodit'' adı verilen sözde 12. parselde, Neoble şirketiyle başladığı petrol ve doğalgaz arama sondajını ertelemek istediği, ancak gecikilecek her gün için ödenecek tazminatın büyüklüğünün ertelemeye engel olduğu öne sürüldü. Rum basını, Kıbrıs sorununa doğrudan müdahil ülkelerin, Kıbrıs doğrudan müzakereler prosedürünü baltalayacağı için ''Afrodit''teki sondaj çalışmalarının ertelenmesi konusunda Rum yönetimine baskı yaptığını, Rum yönetiminin de ertelemek için uğraştığını, ancak bu uğraşlarının ekonomiye takıldığını savundu. Kathimerini gazetesi, Rum yönetimi liderliğinin sondaj çalışmalarının başlamasını ertelemeye çalıştığı, ancak ertelemenin, her bir günlük gecikme için Noble Energy şirketine ödemek zorunda olduğu tazminat nedeniyle ekonomik engele takıldığı belirtti. -''Sondaj bölgesini Türkiye korkusuyla alelacele bağladılar''- Maliye, İçişleri ve Ticaret bakanlarından oluşan bakanlar komitesinin 13 Eylül günü Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas başkanlığında toplandığını hatırlatan gazete, özetle şunları yazdı: ''Ancak gelişmeler ertelemeyi engelledi, çünkü 9 Eylül'de sondajın yapılacağı bölgenin bağlanması sorunu ortaya çıktı. 'Kıbrıs cumhuriyeti' o ana kadar bölgeyi bağlamamıştı. Teknokratlar, bölgeyi Türkiye'nin bağlaması tehlikesi olduğuna işaret ettiler. Başkanlık Köşkü korkulu bir öğleden sonra geçirdi ve nihayetinde 'Kıbrıs cumhuriyeti' bölgeyi NAVTEX ve NOTAM'la bağladı. Türkiye önce davranıp bölgeyi üç aylığına bağlasaydı bu (Güney) 'Kıbrıs' ekonomisi için büyük bir felaket olurdu, hükümet de Mari'dekinden de güçlü bir darbe alırdı (El konularak Zigi'deki askeri üste tutulan cephaneliğin patlaması). Çünkü 12. parsel uluslararası sulardadır ve orası deniz tatbikatları vb için bağlama hakkına sahip olan Türkiye'nin bayrağını taşıyacaktı. Buna rağmen Başkan Hristofyas başkanlığında toplanan bakanlar komitesi, Noble tarafından sondajlara başlama zamanına ilişkin sorumluluğun Türkiye'nin sıcak olay çıkarması tehlikesi ve Kıbrıs sorununa ilişkin baskılara maruz kalan hükümete aktarılması için olası yöntemler üzerinde durdu. Ancak Noble ile yapılan sözleşme uyarınca Kıbrıs böyle bir adım atması (ertelemesi) durumunda çok büyük meblağlarda tazminat ödemek zorunda kalacaktı.''