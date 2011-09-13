-Rumlar, sondaja başlayacak LEFKOŞA (A.A) - 13.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz'de ''Afrodit'' olarak isimlendirdiği 12. parselde petrol ve doğalgaz arama sondajına bu ay sonu başlayacağı bildirildi. Rum haber ajansı, sondajı yapacak, Amerikan menşeli ''Noble Energy'' şirketinin, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge''deki 12. parselde yapacağı doğalgaz ve petrol araştırma sondajlarına eylül sonu başlayacağını duyurdu. Ajans, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ''araştırma sondajları safhasında doğalgaz yataklarının kalitesinin ölçüleceğini ve bu yataklardan ne kadar istifade edilebileceğinin veya ne kadarının satılabileceğinin tespit edileceğini'' belirtti. Haberde, bu amaçla, İsrail'in ''Leviathan'' ismi verilen parselinde bulunan doğalgaz platformunun 12. parsele taşınmasının söz konusu olduğu kaydedildi.