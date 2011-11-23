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Dünya

Rumlar petrol aramada 2. tur ihalesi yapacak LEFKOŞA (A.A)

23 Kasım 2011 18:56

-Rumlar petrol aramada 2. tur ihalesi yapacak LEFKOŞA (A.A) - 23.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Bakanlar Kurulu'nun, Doğu Akdeniz'de tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MAB) içerisinde bulunan araştırma parsellerinde ikinci tur ihalelere çıkılması konusunda gerekli işlemlerin başlamasına karar verdiği bildirildi. Rum radyosunun haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu'ya, hükümetin, MEB'de bulunan tüm araştırma parsellerine ilişkin ikinci tur ihalelerle ilgili duyuruyu resmi olarak yayınlayabilmesi için, ilgili birimlerle tüm gerekli faaliyetlerde bulunması hususunda yetki verildi. Öte yandan, Simerini gazetesi, Rum yönetiminin  ''Münhasır Ekonomik Bölge''deki doğalgazdan yararlanma konusunda, İsrail'i ''beklemeye'' alıp, zaman içerisinde Ankara ile işbirliği için ''Türkiye'ye göz kırptığını'' iddia etti. Rum hükümetinin zaman içerisinde Ankara'yla işbirliğini tercih ettiğini, planlarda, Kıbrıs'tan Türkiye'ye boru hattı döşenmesi formülü olduğunu yazan gazete, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Noble Energy şirketinin 12. parselde sondaj çalışmalarını yürüttüğü platforma pazartesi günkü ziyaretinde, ''yalnız Kıbrıslı Türklerle değil, Türkiye ile de müşterek faydalanmadan söz etmesinin tesadüf olmadığını'' kaydetti. Gazeteye göre, özellikle çözüm olması durumunda Kıbrıs'tan Türkiye'ye boru hattı çekilmesi söz konusu. Bunun, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu'nun ileri götürdüğü bir anlayış olduğunu belirten gazete, konunun, Güney Kıbrıs'ın iyi niyetini göstermek amacıyla diğer Rum bakanlar tarafından da yurt dışında gayrı resmi ve perde gerisinde dillendirdiğini yazdı.

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