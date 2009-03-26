Rumlar Obama'yı 'Büyük İskender' yaptı

Tempo24

Kılıcını çek!

Düğümü çözen Asya'yı alır

Evdeki başkan Michelle’miş

Başkan Barack Obama, 25 Mart’ı “Yunanistan Bağımsızlık Günü” ilan etti. Dün bu konuda bir kararname imzalayan ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, Amerika’nın Yunanistan’ın bağımsızlığını 1821 yılından bu yana desteklediğini kaydetti.Kuruluşunda demokratik prensipleri benimseyen Amerika’nın Yunanistan’dan esinlendiğini belirten Barack Obama, felsefe, mimari, edebiyat dahil Yunan kültürünün Amerika’nın her yerinde görüldüğünü söyledi. Obama açıklamasında NATO bünyesinde Amerika’yla Yunanistan’ın ortak değerler için mücadele ettiğini de belirtti.“Yunanistan Bağımsızlık Günü” dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında Obama, Amerikan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Demetrios'u kabul etti. Demetrios, Obama'dan "Büyük İskender'in izinde gitmesini" ve "kılıcını çekip" Yunanistan'ın giderilemeyen sorunlarını çözmesini istedi.Başpikopos, Obama’ya, “Günümüz Türkiyesi içinde kısıtlanmış durumda bulunan ‘Konstantinapolis Patriği’nin dini özgürlüğüne destek vermenizi bekliyoruz” dedi.Efsaneye göre, Büyük İskender, Gordion'a geldiğinde "Gordion düğümünü" çözmeye çalışır, ancak başarısız olur. Büyük İskender sabırsızlanıp öfkeyle, kılıcını çeker ve düğümü ortadan ikiye ayırır. Söylentiye göre düğümü çözecek kişi Asya'nın hakimi olacaktır.Obama ise, "Büyük İskender'e benzetildiğimi eşim Michelle'e söyleyeceğim. Daha fazla saygı duyar mı bakacağız. Evde patronun kendisi olduğundan emin" dedi.