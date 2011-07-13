-RUMLAR KKTC'NİN YARDIM TEKLİFİNİ TARTIŞIYOR LEFKOŞA (A.A) - 13.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) elektrik yardımı önerisini, ''egemenliğin ihlal edilmeyeceği'' koşuluyla gözden geçiriyor. Kıbrıs Rum kesiminde 11 Temmuz Pazartesi günü Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'ndeki patlamadan etkilenen, üsse yakın konumda bulunan, Rum tarafının elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Vasiliko elektrik santralinin büyük hasar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi Rum tarafında elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorununu ortaya çıkardı. Rum basın haberlerine göre, Vasiliko'daki elektrik santralinin kullanılmaz hale gelmesinden dolayı yaşanan yaklaşık 350 megavatlık eksikliği gidermek amacıyla, Rum Elektrik Dairesi Yunanistan, İsrail ve özel sektörden jeneratör sağlanması yönünde girişimlerde bulundu. Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum hükümetinin, KKTC'den yapılan yardım teklifini, ''Kıbrıs cumhuriyeti egemenliğinin ihlal edilmeyeceği'' koşuluyla gözden geçirdiğini söyledi. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas başkanlığında dün yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Stefanu, sunulan tüm enerji kaynaklarının ''Kıbrıs cumhuriyeti''nin yasaları çerçevesinde kullanılması için kararlar alındığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Yunanistan ile yapılan temasların ileri aşamada bulunduğunu, İsrail ile de temaslar yapıldığını kaydeden Stefanu, özel sektörde de çözümler arandığını ifade etti. -YUNANİSTAN VE İSRAİL İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR- Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Andonis Pashalidis de Yunanistan'dan Kıbrıs Rum kesimine kısa zamanda jeneratör getirilmesi için uğraştıklarını söyledi. Pashalidis, Rum Elektrik Dairesi teknik uzmanlarının konuyla ilgili olarak Yunanistan'daki muhataplarıyla görüşme aşamasında bulunduğunu belirtti. İsrail'in yardım teklifinde bulunduğunu kaydeden Pashalidis, temas halinde oldukları İsrail'e teknik standartları bildirdiklerini aktardı. İsrail'den gelecek yardımın çok büyük olmayacağını, ancak bu teklifi hoşnutlukla karşıladıklarını ifade eden Pashalidis, yardım arayışları konusunda hali hazırda siyasi bir kararı bulunan Rum hükümetinin özel sektöre de gideceğini söyledi. -YUNANİSTAN 90-120 MEGAVAT YOLLUYOR- Atina'daki ''Kamu Enerji A.Ş'' (DEİ), Yunan hükümetiyle Rum hükümeti arasında varılan uzlaşma sonucunda, elektrik kapasitesinin güçlendirilmesi için Kıbrıs Rum kesimine 90-120 megavatlık taşınabilir jeneratör setleri yollayacak. Taşınabilir jeneratör setleri, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde getirilecek ve ilk 30 megavat, Girit'deki Atherinolakkos'daki termoelektrik santralinden gönderilecek -JENERATÖR KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ- Patlama ve yangının ardından, Kıbrıs Rum kesiminde jeneratör sahibi herkesin, bunları kullanmaları artık zorunlu hale geldi. Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ''11 Temmuz 2011'de meydana gelen kazanın ardından ortaya çıkan acil durumla baş edilebilmesi için zorunlu jeneratör çalıştırılması'' konusunda kararname çıkardı. Kararname, jeneratör sahibi herkese, yedek üretim ya da kişisel üretim yapma veya şebekeyle paralel zorunlu çalıştırma direktifi içeriyor. -DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ Vailiko elektrik santralinin devre dışı kalmasının ardından tüketicilerin daha az etkilenmesi için, ikişer saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor. Rum yönetiminin Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) milletvekilleri de AP'den yardım talebinde bulundu. Bu arada, Rum Fileleftheros gazetesi, patlama sonrasında ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'nun harekete geçmesi için Rum hükümetinin dört koşulu yerine getirmekle yükümlü olduğunu yazdı. AB Dayanışma Fonu'nun deprem ve sel felaketleri gibi doğal afet durumlarında harekete geçtiğini aktaran gazete, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın ya Zigi'deki felaketin ''doğal felaket'' olduğu konusunda AB'yi ikna etmesi ya da Dayanışma Fonu'nun faaliyet alanının araştırılmasını sağlama alması gerekeceğini belirtti.