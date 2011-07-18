-RUMLAR, KKTC'DEN ELEKTRİK ALINMASINA TEPKİLİ LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) elektrik alınmasına tepkiler sürüyor. Rum yönetimi, enerji açığı için KKTC'den elektrik almaya başlamıştı. KKTC'den elektrik satın alınmasına bazı siyasi parti temsilcileri ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos sert tepki gösterdi. KKTC elektriği, Rum tarafında protestolara neden oldu. Rum Meclisi ve sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru, olayı ''sefil duruma düşme'' olarak nitelendirdi ve konunun önce Ulusal Konseyde görüşülmesinin daha doğru olacağını belirtti. KKTC'den elektrik satın alınmasına en sert tepkilerden biri de Başpiskopos 2. Hrisostomos'tan geldi. ''Kıbrıs Türk elektriğiyle aydınlanmak yerine lamba ya da fener kullanmayı tercih edeceğini'' ifade eden 2. Hrisostomos, ''Bana sorsalardı 'işgal' bölgelerinden elektrik getirmemelerini söylerdim. Zorlukları hissetmek için klimaları biraz kapatalım ve biraz terleyelim'' diye konuştu. DİKO Başkan Vekili Nikolas Papadopulos da Hristofyas hükümetinin, ''geçici, ancak onurlu eziyet ile rezil kolaylık ikilemi arasında ikinci seçeneği seçtiğini, ancak Rum halkının ilk seçeneği tercih ettiğini'' söyledi. Papadopulos, hükümetin KKTC'den elektrik satın almasının Rum yönetiminin itibarını zedelediğini ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafına diplomatik argüman sağladığını savundu. Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve Vasiliko'daki elektrik santralinin devre dışı kalmasının ardından enerji açığı ortaya çıkmıştı.