-RUMLAR KKTC'DEKİ KİLİSEDE AYİN YAPTI LEFKOŞA (A.A) - 02.09.2010 - Kıbrıslı Rumlar, Hristiyan Ortodoks Rum halkı için kutsal ibadet yerlerinden biri olan KKTC'nin Güzelyurt ilçesindeki Aziz Mamas Kilisesinde, kilisenin adını veren azizin isim günü olması nedeniyle dün ve bugün ayin düzenledi. KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 23 Nisan 2003'de sınır kapılarının açılmasından sonra 6. kez düzenlenen ayinde geleneksel olarak mumlar yakıldı, ikonlar öpüldü, ilahi ve dualar okundu. Ayinin halka açık bölümü geleneksel şarap ve ekmek dağıtımıyla sona erdi. Polis, kilise etrafında güvenliği sağlamak amacıyla geniş tedbirler aldı. Ayin süresince tepki almamak için çan çalınmadı, ses düzeni Rumca sözler ve ilahiler dışarıdan duyulmayacak şekilde kuruldu. Ayinin bugünkü bölümüne ABD'nin güney Lefkoşa Büyükelçisi Frank Urbancic ve bazı Rum siyasi parti temsilcileri de katıldı. Ayin, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında papazların katılımıyla yer alacak etkinlikle tamamlanacak. Ayine katılanların bir kısmı otobüslerle, bir kısmı ise kendi araçlarıyla sınır kapılarından ve özellikle de Bostancı sınır kapısını kullanarak KKTC'ye geçti. Otobüsle KKTC'ye geçenlere polis eskortları eşlik etti.