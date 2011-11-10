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Ekonomi

Rumlar KKTC'deki eski taşınmazlarını ipotek veriyor LEFKOŞA (A.A)

10 Kasım 2011 14:44

-Rumlar KKTC'deki eski taşınmazlarını ipotek veriyor LEFKOŞA (A.A) - 10.11.2011 - Kıbrıslı Rumların, Rum hükümeti tarafından göçmenlere yardımcı olmak ve ödenek sağlamak amacıyla oluşturulan ''Yükün Eşit Paylaşılması Kurumu''na başvurarak, KKTC'deki eski taşınmaz mallarını finansman karşılığında ipotek ettikleri bildirildi. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Rum kesiminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Rum göçmen ailelerin çeşitli fonlardan yararlanabilmek amacıyla son yıllarda söz konusu kuruma başvurularında artış gözlendi. Konu, Meclis Göçmenler Komitesi'nin dünkü toplantısında da ele alındı ve ortaya konan verilerden 1974'ten bugüne toplam 34 bin başvurunun sonuca bağlandığı ortaya çıktı. Habere göre, son bir yılda Rum tapu dairesi tarafından ipotek için yapılan 4 bin başvuru karara bağlandı. Ekonomik krizin, ''Yükün Eşit Paylaşımı Kurumu''nu da etkilediğini ve kurumun bütçesinde kısıtlamaya gidileceğini belirten gazete, KKTC'de ipotek edilen eski Rum taşınmazlarının miktarı ya da yüz ölçümüne ilişkin herhangi bir rakama yer vermedi.

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