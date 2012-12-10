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Dünya

Rumlar, KKTC'de kumarhanelerinde milyonlarca euro harcadı

Rum basını, Türk tarafında ve Türkiye'de harcanan parayı 'ekonomik kriz döneminde yapılan çılgınca davranış' sözleriyle niteledi

10 Aralık 2012 22:52

 

Ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Birliği destek mekanizmasına bağlanan Kıbrıslı Rumlar, krize rağmen KKTC'deki kumarhanelerde ve Türkiye'de 9 milyon 300 bin Euro harcadı.
 
Selim Sayar'ın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; JCC şirketinin Kasım ayı verilerine göre, Rumlar en çok KKTC'de kumarhanesi olan otellerde para harcadı. Rumların diğer harcamalarınıysa Türkiye uçak biletleri ve otellerde konaklama ücretleri oluşturdu.
 
Rum basını, Türk tarafında ve Türkiye'de harcanan parayı "ekonomik kriz döneminde yapılan çılgınca davranış" sözleriyle niteledi.
 
Türkiye'deki alışverişler de hesaba katıldığında, Rumların sadece Kasım ayında harcadığı miktarın 3 milyon Euro'yu geçtiğini yazan Rum basını, Rumların KKTC'deki otellere 234 bin, uçak biletlerine 213 bin, kumarhanelere ise 103 bin 275 Euro harcadıklarını yazdı.
 
Bu yılın başından 30 Kasım'a kadar geçen sürede Rumlar, kumarhaneleri olan otellerde 2 milyon 741 bin 580 Euro harcandı. Bu rakamın 1 milyon 611 bin 806 Euro'su KKTC'de kumarhanesi olan otellere giderken, geri kalanıysa Türkiye'de harcandı.
 
Rumlar İstanbul biletleri için 2 milyon 376 bin 847 Euro, KKTC'deki kumarhaneler için 1 milyon 173 bin 622 Euro, giyim içinse 754 bin 234 Euro harcadı.
 
Kıbrıslı Rumlar tarafından, geçtiğimiz 11 ay içerisinde, KKTC ve Türkiye'de kredi kartlarıyla toplam 9.3 milyon Euro harcandığı belirtildi. Araştırmada KKTC'deki restoranlarda harcanan paranın geçmiş yıllara göre azaldığı belirtildi.
 

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