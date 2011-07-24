-RUMLAR KKTC ELEKTRİĞİNE KARŞI LEFKOŞA (A.A) - 24.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde askeri deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle yaşanan elektrik sorununun çözümlenmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Yapılan bir anket, Rum halkının yüzde 67'sinin KKTC'den elektrik alınmasına karşı olduğunu ortaya çıkardı. Rum Elektrik Kurumu Genel Müdürü Stelios Stilianu, Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada, ''Kuzey’den aldıkları elektriğin kendilerine rahat bir nefes aldırdığını ve elektrik kesintilerinin azalması açısından kendilerine fırsat sağladığını'' söyledi. KKTC’den elektrik satın alınması anlaşmasının 30 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatan Stilianu, o gün geldiğinde ya anlaşmanın yenileneceğini ya da ''teşekkür ederiz'' denilerek hesabın ödeneceğini kaydetti. Rum basınındaki haberlere göre, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas başkanlığında dün yapılan toplantıda enerji konusu değerlendirildi ve krizin atlatılmasının uzun zaman gerektireceği belirtildi. Toplantıda, bir de kriz komitesi kuruldu. Toplantı sonrasındaki açıklamalarda, patlamada büyük hasar gören Vasiliko santralinin iki biriminin, ancak gelecek yaza faaliyete geçebileceği, Yunanistan’dan ilki dün gelen jeneratörlerle ağustos ayında kesintilerin ortadan kalkmasının umut edildiği belirtildi. Yunanistan’dan gelecek jeneratörlerin 70 megavatlık elektrik enerjisi üretmesi planlanıyor. -HRİSTOFYAS'IN İSTİFASI İSTENİYOR- Öte yandan, Simerini gazetesiyle Sigma televizyonunun yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumlar, Evangelos Florakis deniz üssündeki patlamadan yüzde 42.21 oranında hükümeti sorumlu tutuyor. Rum tarafını sarsan patlamanın ardından, Savunma Bakanı Kostas Papakostas, RMMO Komutanı Petros Çalikidis ve sonra da Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun görevlerinden istifa etmesi, Rumları memnun etmedi. 533 kişiyle telefon görüşmeleriyle yapılan anket sonuçlarına göre, yüzde 24.39 Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın sorumlu olduğunu, yüzde 55.91'i ise Hristofyas'ın Rum yönetimi liderliğinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ankete göre, devlet kurumlarına ve adalete güvenmeyen Kıbrıslı Rumlar, yüzde 67.17 oranıyla Kuzey Kıbrıs'tan Rum tarafına elektrik enerjisi verilmesinden hoşnut değil. Kuzey’den elektrik alınmasını onaylayanların oranı yüzde 29.83. -YENİ RMMO KOMUTANI NASİS DÜN GÖREVİ DEVRALDI- Öte yandan, deniz üssündeki patlamanın ardından istifa eden Korgeneral Petros Çalikidis'in yerine atanan yeni Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Yunan Korgeneral Stilianos Nasis, atanma belgesini Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’a sunarak resmen görevi devraldı. Hristofyas törende, RMMO’nun Mari-Zigi’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik patlamanın kendilerini sarstığını vurgulayan Hristofyas, ekonominin de büyük bir yara aldığını dile getirdi. Hristofyas Nasis'e hitaben, ''Bu zor anlarda, rolünüz büyük bir önem kazanıyor. RMMO’nun, yarısı işgal altında olan vatanımızın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğin korunması için rekabet edebilir bir kurum olarak kalması için disiplin, ciddiyet ve sağduyulu ilke ve değerleri ortaya koymakla yükümlüsünüz'' ifadelerini kullandı. ''İşgal ordusu'' olarak nitelediği adadaki Türk ordusunun ''gelecek için tehdit oluşturduğunu, adadaki varlığının da yasadışı olduğunu'' iddia eden Hristofyas, ''Ortaya çıkabilecek herhangi olası tahriklerle etkin bir şekilde başa çıkabilecek pozisyonda olmak için RMMO’nun mücadele ve operasyonel anlamda hazırlıklı olması şart'' dedi. RMMO Komutanı Stilianos Nasis de konuşmasında, yasalara saygı duyacağını ve sadık kalacağını ifade ederek, ne yapması gerektiğini ve RMMO’nun rolünün farkında olduğunu kayetti.