Rumlar izin vermeyince yardım gemisi rötar yaptı

T24 - İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemesi taşıyan uluslararası filo, Avrupa Parlamentosu’nun 15 milletvekilinin Kıbrıs Rum Kesimi’nde “mahsur kalması” üzerine rötar yaptı.



Gemileri bekleyen İsrail donanması tetikte. “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında Antalya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na ait “Mavi Marmara” adlı yolcu gemisi, dün Güney Kıbrıs açıklarında 3 yük gemisi ile buluştu. Yaklaşık 50 milletten 578 kişinin bulunduğu gemiye, Avrupa Parlamentosu’nun 15 milletvekilinin yanı sıra, 3 geminin daha dün katılması bekleniyordu. 10 bin ton dolayında gıda ve yardım malzemesi taşıyan 7 geminin ablukayı delmek amacıyla topluca Gazze’ye hareket etmeleri planlanıyordu.





Rumlar izin vermiyor



Ancak Güney Kıbrıs Rum kesiminin, AP vekillerinin küçük teknelerle açılıp yolcu gemisine ulaşmasına izin vermedi. Vekilleri bekleyen filo zorunlu rötar yaptı. Dün gece yarısına kadar yola çıkamayan 7 gemi eğer sefere çıkabilirlerse 25 saatlik bir yolculuktan sonra Gazze sularında olacak.



Özgür Gazze Hareketi’nden Audrey Bomse “İsrail’in filodaki Türk gemisine el koyma tehdidi savurması üzerine koordinatlarımızı iki kez değiştirdik. Ayrıca gemilerden birinde teknik bir arıza olunca yolcularını Türk gemisine aldık. Bu nedenle geciktik” diye konuştu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da, “Hamas’ın propagandasını yapmıyoruz. İşimiz Gazze’de 2006’dan beri ambargoya maruz kalan insanlara bir nebze yardım etmek. Gemilerde taşıdığımız 10 bin ton malzeme, Filistin halkı için hayati öneme sahip” dedi.





Gemide yaşam



Mavi Marmara gemisinden yapılan 24 saatlik canlı yayın internetten dün de sürdü. Bir ara Kudüs Başpiskoposu’nun güvertede kendi kendine İncil okuduğu gözlendi. Bir yandan da Müslüman aktivistler namaz kılıyorlardı. Bazı eylemciler, rötarın yarattığı stresi satranç oynayarak attı. Gazze’de iktidarı elinde bulunduran ve İsrail tarafından “terörist” olarak nitelenen Hamas örgütü ise, kıyılarda ve kayıklarda Türk bayrakları açarak konvoyu bekliyor.





Türkiye liderlik ediyor



Fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye, “Eğer İsrail korsanlar gibi davranıp özgürlük filosuna müdahale ederse zafer Filistinlilerin olacaktır. İsrail bu gemileri durdursa bile, bu bundan sonra gelecek diğer gemilerin bir başlangıcıdır. Ablukanın sona ermesine doğru tarihi anlar yaşıyoruz” dedi. Haniye, Orta Doğu bölgesinde stratejik değişikler yaşandığını, bu stratejik değişikliklerin liderliğini de Türkiye’nin yaptığını kaydetti. Hamas lideri Halid Meşal ise İsrail’i eleştirirken, ABD’ye göz kırptı. Meşal, Amerikan televizyonu PBS’e verdiği demeçte, “ABD ve Amerikan çıkarlarıyla bir sorun yaşamak istemiyoruz. Amerika bir süpergüç. Ancak İsrail barışın önünde engel” dedi.





Gemilere sabotaj iddiası



Gazze’ye yardımın organizatörlerinden biri, ge--milere sabotaj yapıldığını öne sürdü. Organizatör Elize Ernshire, bir geminin yola devam edemeyecek hale gelmesinin, diğerinin de KKTC’de tamir edilmesi nedeniyle, gemilere İsrail tarafından sabotaj yapıldığını ve daha önce hiçbir mekanik problemi olmadığını ileri sürdü.





İslami sefere izin yok



İsrail Dışişleri Bakanı Dani Ayalon, İsrail’in gemilerin Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceğini yineledi. Ayalon, eylemi “İsrail’in güvenliğine yönelik bir girişim”, filonun seferini “İslami ve Hamas yanlısı bir eylem” diye tanımladı. Bu arada Maariv Gazetesi’nin haberine göre, İsrail ordusu, gemiler Gazze’nin 20 mil açığından başlayan abluka sınırına girerlerse beş adımlık planı devreye sokacak. Gemiler önce kuşatılacak, ardından uyarılacaklar. Geri dönmezlerse gemilere el konacak ve içindekiler tutuklanıp hava yoluyla sınırdışı edilecek.





Avrupalı barış istedi



Başını Fransız Yahudilerinin çektiği Avrupa’daki Yahudi diasporası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, “Sömürgeleştirmeyi durdur ve Filistin’le barış” çağrısında bulundular. İsrail hükümetini bütün bölgeyi etkileyecek tehlikeli politikalar izlemekle suçlayan “Avrupalı Yahudiler Sağduyuya Çağırıyor” (JCall) hareketine mensup Yahudi entelektüeler, yaptıkları açıklamada, “Dış tehdit tehlikesini gözardı etmiyoruz ama İsrail hükümeti Kudüs ve Batı Şeria’daki Arap mahallelerinin işgaline derhal son vermelidir. Mevcut durum hem politik, hem ahlaki bir hatadır” dedi.





Ulusal çıkarımızı koruduk



Kıbrıs Rum yönetimi Ulaştırma Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rum yönetiminin Gazze’ye gidecek gemilere, “ulusal çıkarlarını korumak için” limanlarını kullanma izni vermediğini açıkladı.







